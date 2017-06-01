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Уверенно преодолела первый тур

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: AFP/Scanpix

Лиепайская теннисистка Анастасия Севастова открытый чемпионат Франции начала с уверенной победы в первом туре над обладательницей 71-го места в мировом рейтинге Анникой Бек из Германии – 6-2, 6-4.

Находящаяся на 19-м месте в мировом рейтинге Севастова уверенно начала матч, быстро повела в счете 4-0, а весь сет завершила уже после 26 сыгранных минут. Во втором сете шла более равная борьба, и хотя вначале Анастасия дважды парировала подачу соперницы и  повела в счете 5-2. В следующем гейме лиепайчанка подавала первый матч-бол, но не реализовала его, и проиграла гейм своей подачи. Бек в продолжение еще выиграла свою подачу и добилась 5-4. Однако в 10-м гейме Севастова не упустила возможности выиграть матч и уверенно вышла во второй тур открытого чемпионата Франции. "Я знала, что у нее травма и не хватает уверенности. Поняла, что, продемонстрировав свою игру, у меня есть хорошие возможности. Главное было заставлять ее много двигаться. В некоторые моменты чувствовалось, что она бежит не со стопроцентной отдачей. Но это не моя проблема. Я начала очень хорошо. Полтора сета играла отлично, а в конце, правда, возникли трудности. При розыгрыше матч-бола я утратила способность концентрироваться, но при счете 5:4 сыграла солидно", – слова спортсменки цитирует sportacentrs.com. 

За выход во второй тур Севастова получила 70 рейтинговых очков и премию в размере 60 000 евро. Во втором туре лиепайчанка встретится с обладательницей 57-го места в мировом рейтинге Эжени Бушар из Канады. 

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