В "Рывке" будут также педали и весла

Ключевые слова рывок | бег

Организаторы Лиепайской спортивной серии "Рывок" официально объявили календарь следующего года, в котором, как уже писала "Курземес вардс", имеется ряд существенных изменений, которые можно охарактеризовать одним словом – разнообразие. Серию дополнят соревнования по велоезде и водные соревнования, а Лиепайский полумарафон из основного элемента "Рывка" прекратится в своеобразный сопутствующий этап.

Сезон "Рывка" начнется 8 апреля забегом "Екаба кросс" по дюнам и пляжу в Лиепае. В этом году в весеннем забеге кроме традиционной дистанции на 7,5 километра будет и 3,5-километровый забег "Еча дистанце" и "Екабиньш" – забег для детей. Ровно через 3 месяца – 8 июля будет проходить первое нововведение "Рывка" – "Беберлиню ириенс", в котором в одних соревнованиях будут совмещены – бег, плавание, гребля. "Часовой забег" поменяет не только дату проведения – с осени он перенесен на конец лета, 4 августа, но и время старта, который предусмотрен вечером этого дня, чтобы предоставить возможность участникам 60 минут провести на освещенной беговой дорожке стадиона "Даугава".

Второе новшество сезона – велокросс тоже будет проходить в августе. В соревнованиях предусмотрены три дистанции разной протяженности. "Каростас мезглс" – привычный элемент "Рывка", и в этом году на трассе будет создано 30 естественных и искусственных препятствий. Имеется возможность, что "Каростас мезглс" в этом году подружится с забегом "Стипро скрейенс".

Дополнительные очки для "Рывка" можно будет получить и во включенном в сериал "Бежит Латвия" Лиепайском полумарафоне, чемпионате Латвии по ориентированию и забеге "Каростас стирну букс".

Календарь "Рывка"

8 апреля "Екаба кросс"

8 июля "Беберлиню ириенс"

4 августа "Лиепайский час"

19 августа Лиепайский велокросс

16 сентября "Каростас мезглс"

Возможности получения дополнительных очков для "Рывка"

26 марта Лиепайский полумарафон

6 мая чемпионат Латвии по ориентированию, спринтерская дистанция

21 октября "Каростас стирну букс"

Более подробная информация о соревнованиях: izraviens.eu.