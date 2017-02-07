В тени успехов Мелбардиса

Ключевые слова бобслей

В прошедшие выходные на трассе Иглс (Австрия) проходил седьмой этап розыгрыша Кубка мира по бобслею. В конкуренции двоек экипаж Оскара Киберманиса и лиепайчанина Матиса Микниса занял 8-е место, а среди четверок экипаж О.Киберманиса с хорошим результатом во втором заезде тоже завоевал 8-е место.

В конкуренции 32 экипажей двоек тандем Киберманиса и Микниса в группе сильнейших получил по жребию худшее, 15-е место на старте. В первом заезде наши заняли 7-е место, а во втором показали 11-е лучшее время, что в сумме двух заездов дало 8-е место. Результат экипажа, подталкиваемого Микнисом, был 1 минута, 43,92 секунды, что на одну секунду хуже, чем у победителя – немца Фридриха.

Великолепное достижение было у экипажа Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги, который занял 2-е место, а Угис Жалимс вместе с Янисом Янсонсом остались на 9-м месте. В конкуренции двоек Киберманис и Микнис в общем зачете Кубка мира с 928 очками занимают 10-е место. И среди четверок на старт вышли 32 команды, и для экипажа лиепайчанина жеребьевка снова была неудачной. Пришлось начинать с 14-й стартовой позиции.

В первом заезде четверка Киберманиса заняла 12-е место, а во втором заезде показала третье лучшее время и в сумме двух заездов поднялась на 8-е место. Результат команды нашего спортсмена – 1 минута, 42,31 секунды. Великолепную победу одержала четверка Мелбардиса, которая на финише показала время 1 минута, 42,01 секунды. Третий наш экипаж, пилотируемый Угисом Жалимсом, на этот раз остался на 17-м месте, отставая от победителя на 0,67 секунды. В конкуренции среди четверок пилотируемый Киберманисом экипаж, с 809 очками в общем зачете занимает 12-е место. Следующий старт нашим бобслеистам намечен на 18 февраля, когда в Кенигзее начнется чемпионат мира.