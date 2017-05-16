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Заслужила борьбу с соседкой по рейтингу

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: AFP/Scanpix

Свой первый матч в статусе теннисистки первой двадцатки мирового рейтинга женского тенниса Анастасия Севастова во вторник в первом туре турнира "Premier" в Риме отметила победой со счетом 6-4, 6-4 над румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, которая в мировом рейтинге находится на 44-м месте.

В первых двух геймах первого сета обе спортсменки обменялись проигранными подачами, но в середине сета А.Севастова после еще одного брейка и не без больших усилий отстояла свои подачи и повела в счете – 4-2.

В двух коротких следующих геймах румынка сравняла счет, но свое наступление не продолжила, поскольку и Анастасия уверенно воспользовалась брейк-болом и столь же уверенно выиграла свою подачу, а Бегу в конце первого сета отправила мяч в сетку.

Начало второго сета было идентичным – в первых двух геймах обе спортсменки снова воспользовались брейками, а в продолжение весьма уверенно выиграли свои подачи. Ни Севастова, ни Бегу не получали брейки до 9-го гейма, в котором в очень долгой борьбе победила А.Севастова, к тому же очень быстро и уверенно завершив игру своим не столь часто использованным в этом матче, но в целом очень продуктивным орудием – укороченным ударом.

За преодоление первого тура Анастасия получила 60 рейтинговых очков WTA, а во втором туре первая ракетка Латвии встретится с представительницей России – Анастасией Павлюченковой, которая в первом матче со счетом 6-4, 6-7 (5:7), 6-1 обыграла австралийку Саманту Стосур. Российская теннисистка в мировом рейтинге находится на одну позицию выше Севастовой – на 17-м месте, однако по очкам перевес Павлюченковой довольно велик, поэтому каждый следующий подъем в рейтинге WTA для Севастовой обещает быть трудным. 

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