Впредь – "Курши/Эковалис"

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Флорбольный клуб "Курши" теперь обрел титульного спонсора, и в сезоне 2017/2018 года в Латвийской флорбольной лиге будет стартовать под названием "Курши/Эковалис".

Представители клуба сообщают, что это предприятие является партнером по сотрудничеству с предыдущего сезона, а теперь оно стало титульным спонсором команды высшей лиги этого клуба.