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Без четырех легионеров

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | лига европы

В четверг вечером ФК "Лиепая/Мого" в Белфасте в первом матче первого квалификационного тура Европейской лиги встретится с вице-чемпионом Северной Ирландии – футбольным клубом "Крусейдерс". Начало матча намечено на 21.45 по латвийскому времени, или в 19.45 по местному времени.

Путь в Северную Ирландию, входящую в состав Великобритании, лиепайчане начнут в среду утром чартерным рейсом из Лиепаи. Первоначально взвешивалась идея лететь регулярными рейсами, однако такой вариант потребовал бы больше времени, так как необходима пересадка, и по затратам большой разницы не было бы, – пояснил менеджер ФК "Лиепая/Мого" Давид Янсонс. Поэтому было решено лететь чартерным самолетом небольшого размера, на 33 пассажирских места. Домой наши отправятся сразу после матча.

Учитывая то, что между жеребьевкой и первым матчем было всего 10 дней, возникли довольно большие трудности с оформлением виз для тех футболистов "Лиепая/Мого", которые не являются гражданами Евросоюза, так как Великобритания не является участницей Шенгенского договора, однако была надежда, что все будет в порядке.

Тем не менее эта надежда не оправдалась. Посольство Великобритании в Риге заявления на визы принимает только по понедельникам, – пояснил Д.Янсонс. К тому же 26 июня у посольства в Латвии был выходной после праздника Лиго. Лиепайский клуб за неделю собрал внушительный объем информации обо всех легионерах, чтобы заполнить анкеты однако эта неделя оказалась напрасной, и в этот понедельник стало ясно, что в Белфаст не поедут четверо легионеров – Георгий Эристави (Грузия), Сейдина Кейта, Сади Гуйе (оба – Сенегал) и Михайло Томкович (Черногория), а также негражданин Латвии, вратарь Валентин Ралькевич, вместо которого в Белфаст поедет отозванный из состава "Гробиняс СЦ" вратарь Глеб Сопот.

Проблема с оформлением визы коснулась и Тамаза Пертии, который вчера утром вместе с президентом ФК "Лиепая/Мого" Марисом Верпаковским отправился улаживать этот вопрос в Париж. Оформленная в срочном порядке виза стоит 2000 евро, к тому же нет гарантии, что ее можно будет получить вовремя, то есть, до начала матча в четверг. Поэтому, хоть и была надежда, что все уладится, существовала вероятность, что команда в Белфасте может остаться и без главного тренера.

СОСТАВ ФК "ЛИЕПАЯ/МОГО" НА ВЫЕЗДЕ 

Вратари – Павел Дорошев, Глеб Сопот.

Защитники – Денис Иванов, Оскар Клява, Дарио Томич, Райвис Юрковский.

Полузащитники – Янис Икауниекс, Кристиан Торрес, Лионель Струмия, Валерий Афанасьев, Дмитрий Хмыз, Андрис Крушатин, Мартиньш Кигурс, Криш Карклиньш.

Нападающие – Артур Карашаускас, Кристап Гребис, Марк Куртиш. 

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 28 июня.

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