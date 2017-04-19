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Дублеры отыгрались в дуэли лидеров

Ключевые слова дублеры | футбол

В дуэли лидеров чемпионата дублеров Латвийской футбольной высшей лиги команда "Лиепая-2" во втором тайме забила три гола, отыгравшись из дефицита в два мяча, и в выездном матче против "РФС-2" сыграла вничью – 3:3 (0:2).

"Лиепая-2": Звиедрис, Тоберс, Краутманис, Янсонс, Туманов, Сидоров, Сметанов, Ваганчук, Майсиньш, Э.Петерсонс (Крушатин), Кипстс.

Два гола в пользу рижан забили воспитанники лиепайского футбола – Хвойницкий на 11-й минуте открыл счет, а Шадчин на 56-й минуте вывел дублеров "РФС" вперед со счетом 3:1.

За 2 минуты до этого Сметанов своим первым голом в матче сократил разницу в счете до минимума, а дефицит в два мяча лиепайчане ликвидировали в концовке основного времени. Сначала на 84-й минуте точен был капитан наших дублеров Тобер, а на 86-й минуте ничью обеспечил второй точный удар Сметанова в игре.

Лиепайчане в этом матче обошлись без помощи игроков высшей лиги, но следует отметить выход на поле Крушатина. Полузащитник "Лиепаи" в прошлом сезоне был сдан в аренду "РФС", но из-за тяжелой травмы не играл с прошлого лета. В этом году Андрис довольно долго лечился в Испании, а выздоровление продолжил и после возращения в Лиепаю. 

В воскресенье, 23 апреля, в 14 часов на запасном поле стадиона "Даугава" "Лиепая-2" встретится с "Вентспилс-2".

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