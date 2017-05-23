Дублеры повторили 3:0

Встреча вторых составов футбольных клубов "Лиепая/Мого-2" и "Елгава" в рамках чемпионата среди дублеров в Елгаве завершилась с таким же счетом, как и матч команд высшей лиги, а именно, победой лиепайчан – 3:0 (1:0).
"Лиепая-2": Ралькевич, Тоберс (Яунарайс-Январис), Осипов (Р.Петерсонс), Карклиньш (Бернатс), Янсонс, Куртиш (Сметанов), Ваганчук (Дразниекс), Мицкевич (Краутманис), Рубезис, Туманов, Кигурс.
Два гола в пользу лиепайчан забили футболисты команды высшей лиги. Артем Осипов за 2 минуты до окончания первого тайма открыл счет в матче, а Мартиньш Кигурс на 69-й минуте забил последний гол встречи. Еще один гол на 48-й минуте забил капитан нашей команды дублеров Кристер Тоберс.
В субботу, 27 мая, в 17 часов на запасном поле стадиона "Даугава" команда "Лиепая-2" встретится с "Бабите/Динамо-2".
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