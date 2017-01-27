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Эристави дебютирует с хэт-трик

Ключевые слова фк лиепая | футбол

Вчера ФК "Лиепая" свой второй матч розыгрыша Зимнего кубка провел в Мариямполе, где со счетом 6:0 (3:0) разгромил второй состав вице-чемпиона прошлогоднего сезона Литвы, клуба "Тракай".

Клуб "Тракай" в эти дни участвует не только в розыгрыше Зимнего кубка Латвийской высшей лиги, но и в одноименном турнире в Бресте, где именно вчера встретился с нашими ближайшими соседями вентспилсчанами, и сыграл с ними вничью – 1:1. Вместе с тем, против лиепайчан фактически выступил второй состав "Тракай".

Тактическим расположением наших в этом матче был "алмаз" – с двумя нападающими, одним атакующим полузащитником (Кигурс), двумя центральными полузащитниками (одним из них был грузин Васико Бачиашвили) и одним опорным полузащитником. Оба крайних защитника Юрковский и Осипов, как уж нынче полагается игрокам этой позиции, играли выше центральных защитников.

Счет ФК "Лиепая" открыл на 12-й минуте матча, когда воспользовался не столь часто наблюдаемой ситуацией – непрямым свободным ударом в сторону штрафной площадки "Тракай". Короткий розыгрыш завершился низким ударом Георгия Эристави в ближний нижний угол ворот, перед которым литовцы выстроили весьма широкую, но жидкую стену.

И в продолжение лиепайчане продолжали демонстрировать атакующий футбол, в котором точными ударами отметились и Осипов, и Эристави, который на 50-й минуте дебютного матча в составе "Лиепаи" оформил свой хэт-трик. Вратари лиепайчан в этом матче в основном мерзли, а после перерыва точными ударами отличились также Марк Куртиш и прибывший в Лиепаю на просмотр грузинский защитник/полузащитник Васико Бачиашвили.

Свой следующий матч розыгрыша Зимнего кубка команда "Лиепая" проведет 31 января в Таллине с "Номме калью".

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