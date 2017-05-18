ФК "Кароста" – спортивный и социальный проект

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На этой неделе в нашем регионе состоятся матчи чемпионата Латвии по футболу всех трех уровней. В воскресенье в Лиепае состоится матч высшей лиги, в Гробине – матч 1-й лиги, а в субботу свой первый матч во 2-й лиге проведет созданный в этом году футбольный клуб "Кароста".

Он создан не только как спортивный, но и как социальный проект. Долгосрочная цель команды – играть в 1-й лиге, возглавляют клуб связанные с ФК "Лиепая" и Лиепайской футбольной школой люди, а в составе команды будут и игравшие в свое время в командах "Варавиксне", и ФК "1625 Лиепая" футболисты, и молодые лиепайские игроки, для которых это будет возможностью приспособиться к футболу взрослых.

Руководителями клуба являются менеджер ФК "Лиепая" Давид Янсонс и работник Лиепайской футбольной школы Раймонд Грантс. Оба руководителя ФК "Кароста" поясняют, что такое название клуба выбрано для того, чтобы больше к спортивной жизни Лиепаи привлечь Военный городок, Тосмаре и Зеленую рощу.

Если вначале от Военного городка в этом клубе фактически будет одно лишь название, то со временем эта ситуация может измениться. В сотрудничестве с Латвийской федерацией футбола есть задумка в Военном городке уже в ближайшее время (возможно, даже в будущем году) создать малое (40 х 60 м) поле с искусственным покрытием, где смогут тренироваться местные мальчишки, а в течение 2-3 лет есть намерение привести в порядок находящееся в Военном городке футбольное поле.

Намечается, что первый год во 2-й лиге для ФК "Кароста" будет годом знакомства, но есть желание в течение 2-3 лет попасть в 1-ю лигу. Там эта команда фактически выполняла бы функции фарм-клуба "Лиепаи", давая возможность проходить практику игр не попавшим в высшую лигу футболистам, – говорят руководители команды, добавляя: "До сих пор в лиепайской футбольной пирамиде не хватало нескольких звеньев – команд 1-й и 2-й лиг. Если ты перерос команду дублеров и не попал в команду высшей лиги, то тебе негде играть. Сегодня у нас хорошее сотрудничество с командой "Гробиняс СЦ", где футболисты могут обрести практику игр".

В этом году в составе ФК "Кароста" будут воспитанники Лиепайской футбольной школы, которые еще не играют в команде дублеров ФК "Лиепая", а также несколько футболистов, которые еще недавно представляли команды "Варавиксне" и "1625 Лиепая". Это Наурис Добелис, Агрис Отанькис, Янис Регузов, Карлис Кнютс, Иво Скрипко, возможно, также Иво Лакутис.

Намечается, что тренерами команды будут Роланд Поцютис и Янис Зунтнерс, но в этом контексте неофициально прозвучало также имя Илмара Верпаковского.

В зоне Курземе/Земгале 2-й лиги в этом сезоне весьма большое число участников – заявки подали 11 команд. Кроме курземских команд в турнире участвуют также гости из других регионов – три земгальские команды и один рижский коллектив, – проинформировал организатор турнира Мартиньш Яунскалже. Это не первый раз, когда Курземская зона пополняется командами других регионов – два года назад участвовала также играющая в этом году в высшей лиге команда "Бабите". Место во втором этапе 2-й лиги завоюют две команды.

Свой первый матч ФК "Кароста" в субботу, 20 июня, в 17 часов на стадионе "Олимпия" проведет именно с земгальцами – командой "Бауская ДЮСШ/СЦ Мемеле".