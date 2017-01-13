Год начали с поражения

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Вчера свой матч в этом году и первый под руководством нового главного тренера Тамаза Пертии провел футбольный клуб "Лиепая", который в проходившем в столице Латвии проверочном матче со счетом 1:2 (1:0) уступил команде "Рига". В пользу наших единственный год забил Дэвид Добрецов.

"Лиепая": Ралькевич, Иванов (К), Клява, Томич, Осипов, Туманов, Карклиньш, Афанасьев, Добрецов (Гребис, 55-я), Добрецов (77-я), Мицкевич, Юрковский (Куртиш, 55-я).

Первый гол лиепайчан в этом году на 32-й минуте матча забил Дэвид Добрецов, но существенно усиленная этой зимой команда "Рига" после перерыва ответила голами, забитыми на 63-й и 74-й минутах.

В этом матче место в воротах "Лиепаи" занял проходивший просмотр 25-летний (193 см) вратарь Валентин Ралькевич, который предыдущие три сезона провел в составе команды "Вентспилс".

Вчера лиепайчане были отнюдь не в оптимальном составе, и в запасе физически находились четыре игрока, но фактически лишь два – Кристап Гребис и Марк Куртиш.

Ассистент Тамаза Пертии Марек Зунтнерс после игры поведал, что главный тренер команды хочет изменить менталитет футболистов – подход, скорость, принятие решений – и частично также восприятие футбола. Обе команды игру начали очень активно, но лиепайчане фактически весь первый период соперникам предлагали высокий прессинг на их половине поля.

У "Риги" скамья для запасных была длиннее, и она произвела несколько замен игроков, а лиепайчане немного сдали физически. Пропущенные голы на совести лиепайчан, а своими моментами для взятия ворот наши не воспользовались.

Прибытие пополнения в нашем клубе пока задерживается из-за документов – оформления виз и вида на жительство, на этой неделе корреспонденту газеты пояснил президент клуба Марис Верпаковский, который надеется, что иностранцы вместе с командой приступят к тренировкам не позднее конца января.

В начале января погодные условия были не слишком благополучные – снег и мороз. Однако, как было обещано, лиепайчане в основном тренировались по три раза в день.

Известны матчи первых двух туров сезона Высшей лиги 2017 года. Лиепайчане начнут сезон в субботу, 11 марта в 17 часов на своем поле и будут играть со своим вчерашним соперником – "Ригой", а в 17 марта наши на выезде встретятся с "Елгавой".

Следующий матч ФК "Лиепая" проведет 17 января в риге с командой "Бабите".

Первые два матча "Лиепаи" в Высшей лиге

11 марта 17.00 "Лиепая" – "Рига"

17 марта 19.00 "Елгава" – "Лиепая"

Календарь Лиепаи в розыгрыше Зимнего кубка

17 января "Бабите" – "Лиепая"

26 января "Тракай" – "Лиепая"

31 января "Nomme Kalju" – "Лиепая"

7 февраля "Вентспилс" – "Лиепая"

11 февраля "Инфонет" – "Лиепая"

21 февраля "Лиепая" "Утенис"