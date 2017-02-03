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Календарь будет более ритмичным

Ключевые слова фк лиепая | высшая лига | футбол

Латвийская федерация футбола опубликовала календарь высшей лиги 2017 года. ФК "Лиепая" начнет и завершит сезон на своем поле – первый матч, как уже сообщалось, состоится 11 марта против "Риги", а последний пройдет 4 ноября, когда лиепайчане примут у себя команду "Метта/Латвияс университате".

По сравнению с предыдущим сезоном нынешний календарь "Лиепаи" будет более ритмичным, чем в 2016 году, когда наши дважды провели серию четырех матчей на выезде, а один раз в высшей лиге на выезде пришлось играть три матча подряд. В этом году предусмотрено, что ни на своем поле, ни на поле противника "Лиепае" не придется играть больше двух матчей подряд. 

В отношении спортивного принципа календаря для лиепайчан потенциально самыми сложными отрезками будет начало всех четырех кругов, когда они встретятся с существенно усиленной "Ригой" и принципиальной соперницей – "Елгавой", а за матчем против предсказуемого аутсайдера "Бабите/Динамо" последует ударный цикл трех матчей против команд "РФС", "Вентспилс" и "Спартак", в свою очередь, в конце каждого круга предстоят встречи с "Метта/Латвияс университате", которой "Лиепая" проиграла в двух последних матчах прошлого года. 

Привычно длительный перерыв в календаре высшей лиги будет в середине лета – с 22 июня до 16 июля, правда, 8 и 9 июля предстоят матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Латвии 2017 года. Как уже сообщалось, этот турнир впредь опять будет разыгрываться в течение одного календарного года, поэтому в текущем году состоятся два финала кубка. 

Чаще всего – 13 раз, лиепайчане будут играть по субботам (на своем поле 7 раз), 6 матчей запланировано на воскресенья (в Лиепае – 4 раза), 5 матчей – по пятницам, 3 матча – по понедельникам (один в Лиепае), а один – в четверг. 

Также известно, что УЕФА футбольным клубам Европы выделила в общей сложности 150 миллионов евро, это премии за участие игроков этих клубов в цикле чемпионата Европы по футболу 2016 года – в отборе и финальном турнире. "Лиепая" получит 39 337,16 евро из выделенной клубам Латвии общей суммы 366 000 евро. 

Календарь "Лиепаи"
          1-й круг      2-й круг      3-й круг      4-й круг
"Рига"        11 марта   13 мая       21 июля    16 сентября
"Елгава"    17 марта   21 мая       31 июля     25 сентября
"Бабите/Динамо"         1 апреля  26 мая       4 августа   29 сентября
"РФС"        15 апреля          3 июня       12 августа         15 октября
"Вентспилс"        22 апреля  18 июня    21 августа 22 октября
"Спартак"  29 апреля          22 июня     26 августа         28 октября
"Метта/ЛУ"          7 мая         16 июля    9 сентября         4 ноября  

Выделенные матчи состоятся в Лиепае.

В календаре возможны изменения из-за матчей турниров клубов УЕФА.

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