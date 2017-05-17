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Камеш будет бороться за премьер-лигу

Ключевые слова камеш владимир | футбол | икауниекс давис

Давис Икауниекс двумя забитыми мячами способствовал победе своего клуба "Высочина" в матче высшей лиги чемпионата Чехии по футболу, а Владимир Камеш и его красноярский клуб "Енисей" за один тур до конца 2-й сильнейшей лиги чемпионата России может готовиться к переигровке за выход в премьер-лигу.

Давис Икауниекс отличился двумя голами в матче на выезде, в котором команда "Высочина" (Йиглава) со счетом 3:0 разгромила находящуюся на 6-м месте команду "Злин", доставив ей третье поражение подряд. Родившийся в Кулдиге лиепайчанин на 63-й минуте после углового удара добился 2:0 в пользу гостей, а на 79-й минуте точным ударом завершил контратаку своей команды.

В течение последнего месяца Давис в трех матчах чемпионата Чехии забил четыре мяча, и во всех этих матчах его команда победила, причем победила "всухую".

За два тура до конца сезона команда "Высочина" с 26 очками находится на 13-м месте в общем зачете, а после сезона высший дивизион придется покинуть двум слабейшим командам, а именно, обладательницам 15-го и 16-го мест.

Владимир Камеш продолжает регулярно играть в основном составе красноярской команды "Енисей". На прошлой неделе сибиряки на выезде со счетом 2:4 проиграли ярославской команде "Шинник", и первый гол в пользу своей команды забил именно Камеш, который на 23-й минуте сравнял счет – 1:1, забив свой седьмой гол в сезоне. В продолжение игры красноярская команда повела в счете, а в течение последних 18 минут пропустила три мяча и проиграла матч. 

В свою очередь, в прошлое воскресенье команда "Енисей" на своем поле со счетом 1:0 обыграла команду "Тюмень", которая находится в средней части турнирной таблицы. Этот успех представляемой Владимиром команде гарантировал место в переигровке за выход в премьер-лигу. 

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