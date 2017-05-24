Камеш встретится с победителями чемпионов

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Представляемый лиепайчанином Владимиром Камешем клуб "Енисей" второй сильнейшей Российской лиги – ФНЛ в двух переигровках за право в следующем сезоне участвовать в Российской премьер-лиге встретится с тульской командой "Арсенал".

Красноярский "Енисей" в последнем туре первой лиги на выезде в присутствии лишь 350 зрителей со счетом 2:0 обыграл нижнекамскую команду "Нефтехимик". Эта победа сибиряков и сыгранный вничью в последнем туре матч хабаровского клуба СКА означают, что клуб Камеша в этом сезоне завоевал бронзовые медали ФНЛ, которую красноярские футболисты после прошлого сезона должны были покинуть, однако место во втором сильнейшем дивизионе чемпионата России они сохранили, так как от участия в этой лиге отказался ФК "Смена". В двух матчах за право участвовать в премьер-лиге "Енисей" встретится с тульским "Арсеналом", который в последнем туре премьер-лиги со счетом 3:0 разгромил чемпионов России – команду "Спартак" и сохранил место в премьер-лиге.

Другой лидер нападения ФК "Лиепая" предыдущих сезонов Давис Икауниекс в субботу завершил сезон в высшей лиге Чехии, в которой место уже сохранил клуб Дависа "Высочина". В предпоследнем туре команда из города Йиглава на своем поле сыграла вничью – 1:1 с находящейся на последней позиции командой "Пршибрам". В этом матче латышскому снайперу йиглавской команды гол забить не удалось.

За один тур до конца сезона это означает, что на счету "Высочины" 27 очков – сейчас это на 3 очка больше, чем у занимающей 15-е место команды "Градец-Кралове", а во взаимных матчах команда Дависа имеет положительный баланс.

Последний матч йиглавский клуб в субботу проведет в Пльзене против местного клуба "Виктория", который с пражской командой "Славия" еще борется за титул чемпиона Чехии.