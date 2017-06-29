"Кароста" с Верпаковским метит в четвертьфинал

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Латвийская федерация футбола на этой неделе официально подтвердила, что всего одна победа отделяет от выхода в четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии футбольный клуб "Кароста", который вчера сообщил, что в нем будет играть Марис Верпаковский. Новости имеются и в связи с "Гробиняс СЦ", которая без борьбы вышла в восьмую финала кубка, где встретится со "Спартаком".

Фактически шансы "Кароста" стали ясны уже после исключения "Бабите/Динамо" из высшей лиги, но официальное подтверждение этому дало решение заседания организационного комитета высшей лиги от 27 июня, в котором говорится: "Учитывая то, что, согласно п.5.1 регламента розыгрыша Кубка Латвии 2017 года, заявка на чемпионат высшей лиги 2017 года одновременно является также заявкой на розыгрыш Кубка Латвии 2017 года, постановить, что СК "Бабите/Динамо" не продолжает участие в розыгрыше Кубка Латвии 2017 года и на следующий этап розыгрыша Кубка Латвии 2017 года квалифицируется команда, которая, согласно жеребьевке розыгрыша Кубка Латвии, является соперником СК "Бабите/Динамо".

Соперник бабитской команды в восьмой финала кубка был бы выяснен в дуэли команд "Кароста" и "Талси/Лайдзе" 2-й лиги чемпионата Латвии в субботу, 1 июля, в 18 часов на стадионе "Олимпия".

Четвертьфинальные пары определит еще одна жеребьевка, в которой теоретически оппонентом победителей пары "Кароста" и "Талси/Лайдзе" мог бы стать также ФК "Лиепая/Мого". Лиепайчане попадут на эту стадию турнира, если в восьмой финала преодолеют барьер победителей дуэли между "Резекнес ФА/ДЮСШ" и "Даугавпилс".

Также ФК "Кароста" вчера сообщил, что к нему присоединяется президент ФК "Лиепая/Мого" Марис Верпаковский. В этом году неофициально также прозвучала информация, что М.Верпаковский мог бы играть в будущей лиепайской команде по футболу в помещениях, которая собирается участвовать в 1-й лиге чемпионата Латвии по футзалу.

Тем временем соперники "Гробиняс СЦ" во втором этапе кубка – "Стайцелес бебри" стали очередной командой, отказавшейся от участия в этом турнире. Таким образом, команда "Гробиняс СЦ" без борьбы вышла в восьмую финала, где одних из лидеров 1-й лиги уже ждал чемпион Латвии – "Спартак". Предусмотрено, что матч состоится 7 июля на Слокском стадионе.

РОЗЫГРЫШ КУБКА ЛАТВИИ

2-й этап "Кароста" – "Талси/Лайдзе"

Одна восьмая финала "Спартак" – "Гробиняс СЦ"

"Резекнес ФА/ДЮСШ-"Даугавпилс" – "Лиепая/Мого"