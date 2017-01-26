Лиепае нужен футбольный холл

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На этой неделе после дискуссий о привлечении Латвийской федерации футбола к возможным сценариям строительства закрытых футбольных холлов, генеральному секретарю ЛФФ Янису Межецкому поручено назначить специалистов по вопросам строительства холлов, чтобы до 28 апреля разработать проекты решений строительства холлов в пяти городах Латвии, в том числе в Лиепае.

Исполнительный директор Латвийской федерации футбола Эдгар Пукинский корреспонденту "Курземес вардс" пояснил, что Лиепая письменно подтвердила свое желание построить здесь закрытый футбольный холл. "У нас уже был диалог, и Марис Верпаковский, как член правления ЛФФ и представитель Лиепаи, в принципе визуально показал свою цель, свои амбиции, какой холл город хотел бы иметь. Желание у Лиепаи большое, холл больших размеров, визуальный очень привлекательный, со всеми раздевалками и запланированными дополнительными помещениями. Лиепая – большой город, где туризм на весьма высоком уровне, где проводятся турниры, так что нужды обоснованно могут быть большими, а не только для тренировок", – поведал Э.Пукинский.

Исполнительный директор пояснил, что пока федерация не может конкретно ответить на вопросы о возможной реализации подобного проекта, его сроках, типе холла (для тренировок, игр или "гибридный"), месте строительства и финансировании, однако дал исчерпывающую характеристику ситуации. "Со стороны федерации мы осознаем, что холлы как таковые необходимы, чтобы мы в течение всего года могли обеспечивать процесс тренировок для детей. Но, с практической точки зрения, у нас уже проходит аналитический этап, на котором мы анализируем возможные варианты строительства. Они разные. Во-первых, мы анализируем, холлы каких размеров могут быть приоритетом ЛФФ. Будут ли это холлы малых размеров, условно 40 х 60 метров, или полноразмерные холлы. Следующий аспект – техническое решение. Существует несколько вариантов: надувной холл, стационарный холл – стабильная постройка, третий – гибридный, где у стационарной постройки надувная кровля. Мы проанализировали весьма много предложений, но не можем понять цифры, расходы. Не хватает конкретных мнений ото всех самоуправлений – что они желают увидеть в своем городе. Поэтому в решении правления ЛФФ поставлена задача обратиться к тем самоуправлениям, которые в настоящее время устно, или как Лиепая, уже письменно, обратились к нам с инициативой о желании строительства такого холла. Мы хотим в этих городах (также в Риге, Вентспилсе, Елгаве, Даугавпилсе – авт.) подискутировать с самоуправлениями, чтобы понять их желание и представление. Мы хотим понять точки соприкосновения интересов между ЛФФ и самоуправлением. Лишь затем мы реально сможем создавать сценарий и планировать, какой может быть поддержка. Будет ли это поддержка специалистов, которые могут помочь с консультациями и созданием технических проектов, или это может быть финансовая поддержка для разработки технического проекта и строительства. Это вопросы, на которые пока нет ответа, но которые включены в план работы и на которые мы должны ответить", – поведал Э.Пукинский.

На вопрос о том, сколь существенной может быть доля финансирования самоуправления в таком проекте, должностное лицо ЛФФ ответило, что, по его мнению, это должно быть существенным финансированием, поскольку сейчас можно четко сказать, что у федерации не будет финансовых ресурсов для строительства большого холла. Но ясно то, что нужно искать модель, чтобы объединить ресурсы ЛФФ, самоуправлений и, возможно, частных партнеров или государства.

До указанной в сообщении ЛФФ даты – 28 апреля – нужно внести ясность в пожелания и представления самоуправлений. Подсчеты проекта будут зависеть от того, будет ли федерация знать, на какой территории самоуправление собирается построить такой холл, принимая во внимание то, проложены ли там все коммуникации. Второй вопрос связан с размерами холла, а третий – с видом холла. "28 апреля будут ответы на эти вопросы в контексте самоуправлений. Плюс к этому будет общий анализ о стандартных размерах холлов, который мы предложим, и будет предложен анализ цены – по какой цене на рынке имеют место конкретные варианты, которые мы хотим реализовать и в Лиепае", – подвел итог исполнительный директор ЛФФ.