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С тех пор как на стадионе "Сконто" были демонтированы кресла и освещение, возникли сомнения относительно проведения матча 9 июня между сборными Латвии и Португалии на крупнейшем стадионе Латвии, и Лиепайское самоуправление взяло на себя инициативу, за день до вчерашнего заседания правления ЛФФ отправив федерации письмо, в котором выражается готовность обеспечить в Лиепае матч с чемпионом Европы – Португалией, капитаном которой является суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду. На заседании правления ЛФФ предусматривалась дискуссия по этому вопросу, но в принятии решения существенную роль сыграет ожидаемый на этой неделе от УЕФА ответ на вопрос о Лиепае как возможном месте проведения отборочных матчей розыгрыша Кубка мира ФИФА.

Футбол Латвии в 2017 году достиг своей, возможно, низшей точки за все время не только по результатам игр сборной и рекордно низкого 124-го места в мировом рейтинге. Возникла ситуация, когда не ясно, сможет ли на стадионе "Сконто" состояться ближайший матч сборной страны с Португалией. Причем, принимая во внимание то, что на отборочные матчи будущего чемпионата мира ФИФА ЛФФ билеты продавала в пакетах, в случае проведения матча с Португалией в Лиепае, вероятнее всего, изменится также место проведения матчей со Швейцарией и Андоррой, – в интервью Латвийскому радио сказал исполнительный директор федерации Эдгар Пукинскас. В заявлении Лиепайского самоуправления указывается: "Во время проведенной ранее представителями УЕФА проверки в Латвии, инфраструктура лиепайского спорта признана единственной, кроме Риги, на которой, приспособив стадион "Даугава" к требованиям стадиона третьей категории ФИФА и УЕФА, можно проводить международные матчи национальной сборной Латвии по футболу".

Заместитель председателя Лиепайской думы Вилнис Витковский пояснил, что три главных необходимых на стадионе "Даугава" улучшения связаны с освещением, табло и количество сидячих мест. Общая сумма расходов на улучшение может составить примерно полмиллиона евро.

Председатель правления Лиепайского олимпийского центра Гатис Гриезитис поведал, что примерно 80 процентов этой суммы может составить освещение. А именно, его улучшение может обойтись примерно в 300 – 400 тысяч евро. Интенсивность освещения на стадионе "Даугава" составляет примерно 700 лк, требованиями критериев стадионов третьей категории УЕФА предусматриваются 800 – 1200 лк, а требования ФИФА еще больше, и фактически на лиепайском стадионе необходимо обеспечить 1400 лк.

Вилнис Витковский указал, что выявлены поставщики и производители необходимых работ, но Гатис Гриезитис затрудняется ответить, возможно ли до матча 9 июня провести необходимое освещение, поскольку ожидается ответ от производителя о поставке необходимых светильников в столь быстром темпе, в каком они нужны Лиепае.

Полную версию статьи читайте в номере газеты за 20 апреля.