Младшего Икауниекса купил греческий клуб "Лариса"

Ключевые слова икауниекс янис | футбол

Клуб "Мец" Французской высшей лиги воспитанника лиепайского футбола и игрока сборной Латвии Яниса Икауниекса продал клубу "Лариса" сильнейшего дивизиона чемпионата Греции, – вчера подтвердил греческий клуб. Договор с Я.Икауниексом заключен на два с половиной года.

Греческий клуб сообщает, что ему сейчас принадлежит доля прав на договор Яниса Икауниекса, точнее говоря, 65 процентов стоимости этого договора, а французской стороне остаются остальные 35 процентов. Общая сумма выкупа договора составляет 1 миллион евро, и это именно такая сумма, за которую футбольный клуб "Мец" приобрел игрока летом 2014 года, – сообщает официальная домашняя страница клуба "Лариса" aelfc.gr.

После присоединения к клубу Меца почти два года назад, лиепайский кулдигчанин Я.Икауниекс участвовал лишь в четырех матчах Французской высшей лиги, а также двух матчах розыгрыша Кубка Франции, и еще восемь матчей у него во 2-й Французской сильнейшей лиге "Лига-2". Также он практику игр обретал в составе команды "Мец-2" в 5-й сильнейшей лиге чемпионата Франции – во 2-м дивизионе чемпионата Франции среди любителей. В составе сильнейшей команды клуба "Мец" Янис в последний раз на поле вышел 13 февраля, когда был включен в основной состав "Мец" в матче 2-й лиги с командой "Гавр".

Отсутствие регулярной практики матчей в клубе повлияло также на карьеру Я.Икауниекса в сборной Латвии. И хотя в сборной страны принято, что на поле выходят футболисты, которые в данный момент остались без клубов или не играют в своих клубах, главный тренер сборной Марьян Пахарь признал, что подобная практика не совсем приемлема. Янис Икауниекс относительно много в сборной играл в июне и сентябре, когда проходили матчи розыгрыша Кубка Балтии, проверочный матч с Люксембургом, а также отборочный матч чемпионата мира с Андоррой. В то же время в последних трех матчах сборной Латвии с Фарерскими островами, Венгрией и Португалией, полузащитник оставался в запасе. Клуб Ларисы за 52-летнюю историю своего существования один раз был чемпионом суперлиги Греции (в сезоне 1987/1988 гг.), дважды побеждал в розыгрыше кубка этой страны (в сезонах 1984/1985 и 2006/2007 гг.), а в сезоне 1984/1985 гг. вышел в четвертьфинал розыгрыша предшественника Евролиги Кубка обладателей кубков УЕФА, на этой стадии турнира в сумме двух матчей со счетом 0:1 уступив московскому "Динамо".

В прошлом сезоне "непобедимые лошади" Ларисы одержали победу во 2-й Греческой сильнейшей лиге, а после первых 12 матчей этого сезона с 10 очками в конкуренции 16 клубов суперлиги находятся на 14-м месте.

Свой следующий матч команда "Лариса" проведет 4 января со своим ближайшим соперником, футбольным клубом "Верия", который от "Ларисы" отстает на 2 очка.