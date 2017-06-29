На выезде – дефицит в два гола

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Футбольный клуб "Лиепая" свой второй сезон еврокубков вчера в Белфасте начал с поражения – 1:3 (0:2) команде "Крусейдерс". Чтобы выйти в следующий тур, лиепайчане на своем поле обязательно должны забить хотя бы два гола, а самим их не пропустить.

Главный тренер наших Тамаз Пертия присоединился к команде во время вечерней тренировки в день накануне матча. Не считая того, что в Северную Ирландию не смогли отправиться пятеро футболистов, у двоих уехавших игроков Кигурса и Я.Икауниекса имеются микротравмы. Оба, правда, участвовали в тренировке перед матчем, но прогнозы свидетельствовали, что Икауниекс. скорее всего, не выйдет на искусственное поле стадиона "Seaview". Гости все равно выбрали почти атакующий состав, правда, учитывая то, что в Лиепае пришлось остаться троим защитникам, других опций у наших не было. Лиепайчанам принадлежал территориальный перевес, но хозяева уже с начала матча часто нарушали правила. Также ирландцы в первые минуты матча за короткое время заслужили несколько угловых ударов. Лиепайчане свой перевес в контроле мяча не превращали даже в удары в направлении ворот, между тем хозяева постепенно выровняли показатель контроля мяча, и, хотя в направлении ворот Дорошева ударов было немного, их процент реализации был высок. Во второй половине первого тайма хозяева за 7 минут отметились двумя голами, что стало заявкой на победу в первом матче этой пары. Учитывая закон забытых на выезде голов, для лиепайчан самым важным было забить хотя бы один гол, чтобы шансы на выход в следующий тур не остались иллюзорными.

Сразу после пропущенных голов фактически началось наступление "Лиепаи". Хозяева блокировали удар Торреса, за которым последовал угловой удар, несколько свободных ударов, а также передачи Торреса и Гребиса, которым не удалось переиграть датского вратаря "Крусейдерс" Йенсена.

Резюме первого тайма – лиепайчанам принадлежал перевес в контроле мяча, хозяева противопоставили типичную тактику низших уровней британского футбола "толкай и беги", а также навесы. Мнение очевидцев таково, что немного неуверенным был Дорошев, и это закончилось пропущенными голами. В свою очередь, в нападении возможности у лиепайчан были, но они остались неиспользованными.

В начале второго тайма эту тенденцию не удалось улучшить. И Карашаускас дважды в течение нескольких минут пробил мимо цели, а "Крусейдерс" на 55-й минуте после углового удара добилась 3:0 в свою пользу.

За полчаса до конца матча лиепайчане все же забили столь важный гол на выезде, и это сделал никто иной как снайпер команды Карашаускас. Еще через 4 минуты в перекладину попал вышедший на замену Куртиш, который в составе "Лиепаи" до вчерашнего дня не играл ровно два месяца.

Фактически сразу же последовали еще два удара Карашаускаса, а также угловой, после которого передачу Гребиса отразил вратарь хозяев. В концовке матча хозяева ставили акцент на сохранении результата, на место нападающего Кервила отправив защитника Биверленда.

На исходе матча давление лиепайчан вновь было большим, и еще одним великолепным сейвом после удара Куртиша отличился игравший в свое время в знаменитых клубах Нидерландов и Англии Йенсен.

За 5 минут компенсационного времени в результат уже не изменился, и чтобы выйти во второй тур, через неделю на своем поле "Лиепае" придется значительно улучшить и реализацию, и защиту своих ворот. Матч на стадионе "Даугава" 6 июля начнется в 19.30.