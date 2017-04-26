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Дисциплина и стандарт Добрецова

Ключевые слова футбол | гробиняс сц

Фото: Гирт Гертсонс

Футбольный клуб "Гробиняс СЦ" победил и во втором матче первой лиги чемпионата Латвии по футболу, когда на выезде со счетом 2:1 (0:1) обыграл обладательницу 3-го места прошлого сезона этого турнира – "Ауду".

"Гробиняс СЦ": Сопот, Гуц, Я.Екабсонс, Э.Екабсонс (Самиетис), Симсонс, Пиртиньш (Лупкин), Добрецов, Кнапшис, А.Станкус, Фрейманис (Теретенко), Тилс (Остелис).

"Ауда" на поле подтвердила свой статус фаворита этой встречи, в первом тайме заставив гробинчан ошибаться, а вперед хозяева заслужено вышли на 42-й минуте. К тому же у кекавской команды были хорошие возможности добиться труднее ликвидируемого для соперников перевеса – 2:0. Ничьей 1:1 добился Кнапшис, который на 73-й минуте в нужный момент оказался в нужном месте, а именно у дальней штанги ворот. В свою очередь, на 83-й минуте младший Добрецов реализовал фактически такой же штрафной удар, какой ему удался в первом туре в Смилтене.

В субботу "Гробиняс СЦ" будет гостить в Риге, где встретится с командой "Албертс", находящейся с 3 очками на 8-м месте в общем зачете. Тем временем гробинчане после первых двух туров с 6 очками входят в группу четырех лидирующих команд.

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