Первый матч, первый гол, первая победа

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"Гробиняс СЦ" в первой лиге чемпионата Латвии по футболу дебютировала, одержав победу со счетом 2:0 (1:0) в гостях над "Смилтене/ДЮСШ". Оба гола в пользу гробинчан забил сданный в аренду "Лиепаей" нападающий Девид Добрецов.

"Гробиняс СЦ": Виксна, Симсонс, Кнапшис, Теретенко (Остелис), А.Станкус (Самиетис), Пирктиньш (Халюто), Добрецов, Фрейманис (Ницис), Я.Екабсонс, Гуц, Э.Екабсонс.

В дебютном матче гробинчан исторический первый гол в пользу этой команды на этом турнире на 11-й минуте забил Девид Добрецов, и он же на 60-й минуте штрафным ударом увеличил перевес гостей.

Характеризуя первую игру "Гробиняс СЦ", главный тренер команды Виктор Добрецов упомянул характерную для первого матча нервозность, связанную с тем, что для многих парней это все-таки была лишь первая игра на таком уровне. Это, правда, не помешало гостям в первые 20 минут создать четыре хорошие возможности, из которых наши воспользовались лишь одной. В свою очередь, во втором тайме гости фактически не создали ни одного момента, но забили гол.

Во втором тайме не столько смилтенская команда переняла инициативу, сколько наши сами хотели удержать благоприятный счет. Мешали ошибки при переходе из защиты в нападение, что усиливало нервозность, но после увеличения счета до 2:0 сомнений относительно победителя уже фактически не было, хотя хозяева один гол могли сквитать.

В составе гробинской команды играют футболисты с различными футбольными биографиями – и игроки с совсем свежим опытом высшей лиги, и такие, чьим потолком до сих пор была игра во второй лиге. В.Добрецов отмечает, что такие футболисты компенсируют недостатки другими качествами, например, более высокой самоотдачей, и футболисты друг друга дополняют.

В субботу, 22 апреля, "Гробиняс СЦ" на выезде встретится с тренируемой воспитанником лиепайского футбола Юргисом Калнсом "Аудой", которая в прошлом сезоне в первой лиге заняла 3-е место, а в первом туре со счетом 3:1 обыграла "Прейлю ДЮСС".