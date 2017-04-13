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В первой лиге дебютируют в субботу  (1)

Ключевые слова первая лига | футбол

В пятницу в Стайцеле начнется новый сезон первой лиги чемпионата Латвии по футболу, в котором впервые в истории своего существования примет участие команда "Гробиняс СЦ", которая в первом туре на выезде встретится со "Смилтене/ДЮСШ". В свою очередь, первый домашний матч "журавлей" из-за ведущихся строительных работ на гробинском стадионе состоится лишь ближе к концу следующего месяца – 21 мая против "Стайцелес бебри".

 "Мы что могли, то сделали, свой план максимально выполнили", – о проделанном перед сезоном говорит главный тренер гробинчан Виктор Добрецов. Он также цитирует директора команды Андиса Адиньша, желание которого – чтобы команда с каждым годом прогрессировала.

В последних двух проверочных матчах гробинчане встретились с двумя командами из Литвы. Дублеров "Банги" из Гаргждая наши обыграли со счетом 4:1, а ФК "Кретинга" еще более уверенно – 6:1.

Такие успехи даже немного пугают тренера Добрецова. То, что команда в проверочных матчах не проиграла, плохо потому, что гробинчане не побывали в статусе проигравших, и неизвестно, как команда реагирует на такие ситуации, а также невозможно моделировать игру для ситуаций, когда нужно изменить неблагоприятный в результат

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