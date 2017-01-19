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Первый гол в Греции

Ключевые слова икауниекс янис | футбол

Фото: fcmetz.com

Янис Икауниекс вчера забил свой первый гол в матче высшей лиги чемпионата Греции по футболу, а его клуб "Лариса" на выезде сыграл вничью – 1:1 с командой "Верия".

Янис единственный гол гостей забил в компенсационное время первого тайма, когда возле ворот пяткой элегантно направил мяч в цель. Хозяева ничьей – 1:1 добились на 69-й минуте матча.

В этом матче у Я.Икауниекса было самое продолжительное время игры в его новом клубе, правда, все 90 минут он не провел на поле, так как на 87-й минуте его заменил французский футболист Тикито.

Команда "Верия" – ближайшая преследовательница клуба "Лариса" в общем зачете чемпионата. У команды Икауниекса 14 очков в 15 матчах, а вчерашние соперники отстают на одну позицию и 2 очка. 

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