Победа в малом дерби

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В игре высшей лиги между футбольными клубами "Лиепая/Мого" и "Вентспилс", или в Курземском дерби, была зафиксирована ничья – 1:1, а в дуэли команд дублеров со счетом 1:0 на своем поле победили лиепайчане.

"Лиепая-2": Звиедрис, Ваганчук, Янсонс, Рубезис, Хмыз (Крушатин), Бачиашвили, Кигурс, Краутманис (Тоберс), Мицкевич, Туманов, Сметанов (Бернатс).

В отношении потенциальной мощи состава перевес лиепайчан был весьма внушительным, так как на поле вышли четыре футболиста, играющие в этом сезоне в высшей лиге, а вентспилсчане противопоставили свой обычный молодой состав.

Тем временем в выражении результата хозяева обеспечили минимальную победу лишь на 87-й минуте, когда единственный гол в этой встрече забил Кристер Тоберс, сменивший на 81-й минуте Яниса Краутманиса.

В субботу "Лиепая-2" на выезде встретится с дублерами "Спартака".