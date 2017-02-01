Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 1. февраля

-4°C
Ветер: DA 3.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Brigita, Indars, Indra, Indris

"Скала" "Нымме" слишком высокая

Ключевые слова фк лиепая | футбол

Фото: Гирт Гертсонс

Третий матч розыгрыша Зимнего кубка футбольный клуб "Лиепая" тоже провел за границей, и вчера в Талине со счетом 1:4 (0:3) потерпел сокрушительное поражение от бронзового медалиста прошлого сезона чемпионата Эстонии, команды "Нымме Калью". Это было первым проигрышем лиепайчан в нынешнем розыгрыше Зимнего кубка, а таллинцы добились первого успеха в первом матче.

Для борьбы против "скалы" (калью – на эстонском языке) таллинского микрорайона Нымме лиепайчане в начальный состав включили шестерых из имевшихся в распоряжении команды семи легионеров. В их число вошли все трое прилетевших в пятницу в Ригу иностранцев – уже прежде игравший в клубе аргентинец Леонель Струмия, а также сенегальцы Сейдина Кейта и Эл Хаджи Геий.

Обоим африканцам и грузину Вако Бачиашвили было доверено создание трио центральных защитников, правда, уже в конце первого тайма, а именно на 35-й минуте двух из них – Бачиашвили и Геия сменили опытные центральные защитники лиепайчан Оскар Клява и Денис Иванов.

К тому времени счет у наших был сокрушительно неблагоприятным – 0:3, к тому же все три гола были пропущены в течение 6 минут. "Лиепае" трудно пришлось в первые 15 – 20 минут матча, когда таллиннская команда своих оппонентов вынуждала в основном защищаться. Сначала эстонцам был назначен 11-метровый штрафной удар, заработанный одним из африканцев. Валентин Ралькевич отразил мяч, это он сделал и при повторном ударе по воротам лиепайчан, а в третьем заходе эстонцы на 14-й минуте все-таки забили гол. После пропущенного мяча "Лиепая" должным образом не сгруппировалась для защиты, что позволило хозяевам быстро добиться сокрушительного перевеса.

После матча лиепайчане признали, что, возможно, ошибкой было то, что на линии защиты одновременно находились три испытуемых игрока.

В первой части второго тайма уже лиепайчане получили право на 11-метровый штрафной удар, но обыграть вратаря с "точки" не удалось и Дмитрию Хмызу. Райвис Юрковский через несколько минут немного приблизил наших в счете, но хозяева второй тайм и весь матч завершили с таким же перевесом, как первую 45-минутку.

Следующий матч Зимнего кубка "Лиепая" проведет во вторник, 7 февраля, в Риге, где встретится с "Вентспилсом". 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Футбол

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!