"Скала" "Нымме" слишком высокая

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Третий матч розыгрыша Зимнего кубка футбольный клуб "Лиепая" тоже провел за границей, и вчера в Талине со счетом 1:4 (0:3) потерпел сокрушительное поражение от бронзового медалиста прошлого сезона чемпионата Эстонии, команды "Нымме Калью". Это было первым проигрышем лиепайчан в нынешнем розыгрыше Зимнего кубка, а таллинцы добились первого успеха в первом матче.

Для борьбы против "скалы" (калью – на эстонском языке) таллинского микрорайона Нымме лиепайчане в начальный состав включили шестерых из имевшихся в распоряжении команды семи легионеров. В их число вошли все трое прилетевших в пятницу в Ригу иностранцев – уже прежде игравший в клубе аргентинец Леонель Струмия, а также сенегальцы Сейдина Кейта и Эл Хаджи Геий.

Обоим африканцам и грузину Вако Бачиашвили было доверено создание трио центральных защитников, правда, уже в конце первого тайма, а именно на 35-й минуте двух из них – Бачиашвили и Геия сменили опытные центральные защитники лиепайчан Оскар Клява и Денис Иванов.

К тому времени счет у наших был сокрушительно неблагоприятным – 0:3, к тому же все три гола были пропущены в течение 6 минут. "Лиепае" трудно пришлось в первые 15 – 20 минут матча, когда таллиннская команда своих оппонентов вынуждала в основном защищаться. Сначала эстонцам был назначен 11-метровый штрафной удар, заработанный одним из африканцев. Валентин Ралькевич отразил мяч, это он сделал и при повторном ударе по воротам лиепайчан, а в третьем заходе эстонцы на 14-й минуте все-таки забили гол. После пропущенного мяча "Лиепая" должным образом не сгруппировалась для защиты, что позволило хозяевам быстро добиться сокрушительного перевеса.

После матча лиепайчане признали, что, возможно, ошибкой было то, что на линии защиты одновременно находились три испытуемых игрока.

В первой части второго тайма уже лиепайчане получили право на 11-метровый штрафной удар, но обыграть вратаря с "точки" не удалось и Дмитрию Хмызу. Райвис Юрковский через несколько минут немного приблизил наших в счете, но хозяева второй тайм и весь матч завершили с таким же перевесом, как первую 45-минутку.

Следующий матч Зимнего кубка "Лиепая" проведет во вторник, 7 февраля, в Риге, где встретится с "Вентспилсом".