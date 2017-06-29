Тамаз Пертия получил визу

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Президент футбольного клуба "Лиепая" Марис Верпаковский вчера сообщил, что главный тренер команды Тамаз Пертия получил британскую визу, и грузинский специалист вчера смог присоединиться к своей команде в Белфасте.

"Курземес вардс" уже писала, что из-за нехватки времени лиепайчане не успели оформить визы для нескольких своих легионеров – двоих сенегальских защитников Сейдины Кейта и Сади Гуйе, черногорского защитника Михайло Томковича, грузинского нападающего Георгия Эристави, а также негражданина Латвии вратаря Валентина Ралькевича, которому в продолжение этого сезона прогнозируют роль первого вратаря команды.

Поэтому в столицу Северной Ирландии Белфаст отправился численно небольшой состав игроков, в котором 17 в основном латвийских футболистов. Первый матч первого тура квалификации Европейской лиги с футбольным клубом "Крусейдерс" лиепайчане проведут сегодня вечером. Большинство спортивных тотализаторов фаворитом этой пары считают "Лиепаю", правда, вчера прогнозы о победе наших немного упали.