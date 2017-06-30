Торресу придется пропустить три матча

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Комиссия по дисциплинарным делам Латвийской федерации футбола на три матча дисквалифицировала полузащитника "Лиепая/Мого" Кристиана Торреса, а нападающему лиепайчан Кристапу Гребису придется пропустить один матч.

Торрес в матче на выезде 22 июня был удален с поля за удар рукой по лицу юрмальчанина Евгения Козлова. По предварительным подсчетам, К.Торресу придется пропустить матчи высшей лиги против "Метта/ЛУ" (16 июля), "Риги" (21 июля) и "Елгавы" (31 июля), но календарь лиепайчан может измениться в зависимости от успехов в квалификации Европейской лиги. Также латвийский аргентинец оштрафован на 170 евро.

Кристап Гребис в матче со "Спартаком" вышел на поле на замену во втором тайме, но заработал свою четвертую желтую карточку в сезоне, и из-за этого ему придется пропустить один матч.

За систематическое покидание технической зоны еще один штраф в этом сезоне получил главный тренер "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия. На сей раз это 140 евро.