Тотальный футбол и изменения во втором тайме

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Проведены первые матчи чемпионата Лиепаи по футболу в помещениях нынешнего года, и в нескольких из них исход борьбы был решен во втором периоде.

В первом матче года команда "А.Э.Партнер" со счетом 1:3 уступила команде "Звейникс", которая в ходе игры лидировала со счетом 2:0, "партнеры" на последней минуте основного времени сократили разрыв в счете до минимума, но затем футболисты "Звейниекса" восстановили перевес в два мяча.

В важной борьбе за место в первой четверке дивизиона С команда "РТ Металс" со счетом 2:1 обыграла команду "Гробиняс пагастс". "Металлисты" в первом тайме открыли счет, но команда Гробинской волости после перерыва сравняла счет, однако футболисты "РТ Металс" на 35-й минуте вырвали победу с минимальным отрывом.

Команда " Медзе" со счетом 1:5 уступила футболистам "ЭКО Курземе", которым большую часть матча принадлежала инициатива, однако в нескольких эпизодах команде "Медзе" удавалось доминировать, особенно в течении е последних десяти минут игры, когда к атакам стал подключаться вратарь этой команды. "Экологам" победить с уверенным счетом помогли забитые в самом конце матча два гола.

Еще команда "Курземес гальсаймниекс" со счетом 1:11 капитулировала перед командой "Лиепаяс трамвая паркс", пять мячей в пользу которой забил Павел Федоров.

Матчи следующего дня начались с поражения команды "Приекуле", которая уступила "Медзе" – 2:5. Хотя после первого тайма приекульчане вели в счете 2:0, причем их игра казалась довольно стабильной.

В конце недели единственная ничья – 2:2, зафиксирована в матче между командами "Элдана" и Ница". Хотя в первом тайме ницчане вели в счете с перевесом в два мяча.

И под конец в самом результативном матче конца недели команда "Лесьо Форс" со счетом 9:4 обыграла "Молс Л". Первый тайм победители матча завершили со счетом 3:2 в свою пользу. А в середине второго тайма в течение нескольких минут обе команды забили по два мяча. В конце игры футболисты "Лесьо Форс" забили еще четыре гола, и главную роль в победе своей команды сыграл Александр Степанов, на счету которого в этом матче было шесть забитых мячей.