В четвертьфинале опять будет Курземское дерби

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На этой неделе лицензию Латвийской федерации футбола для участия в Латвийской футбольной высшей лиге в сезоне 2017 года получили все восемь клубов, которые право стартовать в высшем дивизионе местного чемпионата завоевали по спортивному принципу. В свою очередь, в проходившей вчера жеребьевке розыгрыша Кубка Латвии выяснилось, что в четвертьфинале второй год подряд "Лиепая" на выезде встретится с "Вентспилсом".

Лицензии получили клубы: "Лиепая", "Спартак", "Елгава", "Вентспилс", "Рига", "РФС", "Мета/Латвияс университате" и "Бабите". Впервые с 1973 года в Латвийской высшей лиге не будет ни одной команды из Латгалии. Таким образом, самые дальние поездки "Лиепае" предстоят в Ригу, где базируются три клуба, домашние матчи в Риге будет проводить также "Бабите", недалеко от столицы находится и место базирования юрмальского "Спартака", а также "Елгавы".

Хотя "Лиепая" получила лицензию А ЛФФ, она до 10 февраля обязана представить дополнительную документацию о выполнении критериев лицензирования. Президент клуба Марис Верпаковский газете "Курземес вардс" пояснил, что речь идет о медицинском персонале: "Нам не хватает одного человек

а, сейчас мы ищем его. Срок – 10 февраля, надеюсь, что решим этот вопрос".

В свою очередь, до 16 февраля клубы Латвии должны представить всю документацию для получения лицензии В ЛФФ для участия в первой лиге чемпионата Латвии по футболу. В этом контексте следует отметить титул чемпиона второй лиги прошлого сезона – команду "Гробиняс СЦ", которая вполне серьезно нацелена на первую лигу.

В проходившей вчера жеребьевке четвертьфинала розыгрыша Кубка Латвии противником "Лиепаи" на этой стадии турнира стала команда "Вентспилс".

Розыгрыш Кубка Латвии – последняя надежда "Лиепаи" войти в квалификацию Европейской лиги УЕФА в сезоне 2017/2018 годов. Чтобы нашим это удалось, команда должна либо сама победить в турнире, либо надеяться, что трофей получит какой-нибудь из клубов, который уже гарантировал себе место в Еврокубках, – "Спартак", "Елгава", "Вентспилс".

Розыгрыш Кубка Латвии

Четвертьфинал 8 или 9 апреля

1. "Рига" – "Даугавпилс"

2. "Спартак" – "Елгава"

3. "Метта/ЛУ" – "РФС"

4. "Вентспилс" – "Лиепая"

Полуфинал 26 апреля и 3/4 мая

Победители 1-й и 2-й пар

Победители 3-й и 4-й пар

Финал 17 мая

Матчи четвертьфинала будут проходить на поле первого указанного клуба. В полуфинале победитель будет определен по сумме двух матчей.