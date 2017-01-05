В дебюте 45 минут

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Янис Икауниекс в своем дебютном матче высшей лиги на чемпионате Греции по футболу провел 45 минут, а его клуб "Лариса" на своем поле с 2:1 (0:1) обыграл команду "Верия".

Полузащитник сборной Латвии был включен в начальный состав команды "Лариса" в матче против одного из ее ближайших преследователей – футбольного клуба "Верия".

Разгоряченные греческие болельщики вскоре после начала матча пиротехническим представлением прервали борьбу на 16 минут. Во всем матче хозяева чаще владели мячом, чаще били по воротам соперников и во втором тайме в меньшинстве вырвали минимальную победу. Янис на поле провел первые 45 минут матча.

В воскресенье клуб "Лариса" на выезде встретится с командой "Платаниас", которая с 14 очками в общем зачете занимает 10-е место. Команда Икауниекса в 13 очками находится на 12-й позиции.