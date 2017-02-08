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В февральском дерби снова победила "Лиепая"

Ключевые слова фк лиепая | футбол

Вчера в первом в этом году Курземском дерби футбольный клуб "Лиепая" в Риге со счетом 3:2 (2:0) в матче розыгрыша Зимнего кубка обыграл "Вентспилс". По одному голу забили опытные лиепайчане Денис Иванов и Валерий Афанасьев, а вентспилсчанин Игорь Савченков забил мяч в свои ворота.

В прошлом году "Лиепая" обыграла вентспилсчан в обоих, проходивших в феврале, матчах розыгрыша Зимнего кубка, в том числе в финальном матче турнира, в котором наши победили со счетом 1:0. В свою очередь, в пяти официальных матчах прошлого сезона тогдашние чемпионы Латвии не победили ни разу – два поражения в высшей лиге присоединились к одной неудаче в розыгрыше Кубка Латвии, а еще два матча высшей лиги завершились вничью.

В проходившем вчера в Олимпийском центре "Электрум" матче до компенсационного времени назревал уверенный реванш лиепайчан, но концовка игры напоминала два курземских дерби сезона 2015 года, в которых "Лиепая" вела в счете с 3:0, но один из матчей завершился вничью – 3:3, в свою очередь, во втором будущие чемпионы победили с 3:2.

Вчера в Риге футболисты "Лиепаи" доминировали в контроле мяча, в свою очередь, вентспилсчане противопоставляли опасные контратаки. Оба гола лиепайчане забили с ближней дистанции. Уже на 3-й минуте счет открыл опытный центральный защитник наших Денис Иванов, который с расстояния нескольких метров направил в ворота мяч, который, задев штангу, после удара Георгия Эристави залетел в ворота. В свою очередь, на 37-й минуте другой ветеран латвийского футбола Валерий Афанасьев сильным ударом с ближней дистанции увеличил разрыв в счете.

Разрыв стал сокрушительным на 57-й минуте, когда вентспилсчанин Игорь Савченков после навеса наших в центр направил мяч в свои ворота, и счет 3:0 в пользу лиепайчан сохранился до компенсационного времени, когда вентспилсчане за короткий срок сквитали два гола, хотя до этого у лиепайчан были отличные возможности увеличить свой перевес.

В субботу "Лиепая" в своем предпоследнем матче розыгрыша Зимнего кубка в Таллине встретится с командой чемпионов Эстонии "Инфонет". 

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