В Лиепае гостит молодежь "Ливерпуля"

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Сегодня и завтра на стадионе "Даугава" состоится традиционный весенний футбольный турнир "Spring cup" среди детских команд, и в этом году в нем примут участие не только новая смена местных клубов, но и воспитанники из клубов с громким звучанием в Европе. В этом году у организаторов турнира есть повод гордиться привлечением команды мальчиков, 2006 г.рожд., из английского клуба "Ливерпуль".

Представитель организаторов Харвей Рудзитис сообщил, что среди 18 участников турнира будут также команды "West Bromwich Albion" (Англия), "1 FC Koln" (Германия), "Спартак" и ЦСКА (Россия). Примут участие также клубы из Финляндии, Узбекистана, Белоруссии, Эстонии, Литвы и Латвии. Нашу страну, кроме лиепайчан, будут представлять "Рига/ФШШ" и "Елгава".

Победителями "Spring cup" последних четырех лет были – HSV (Германия, 2013 г.), "Супер нова" (Латвия, 2014 г.), "Андерлехт" (Бельгия, 2015 г.) и "West Bromwich Albion" (Англия, 2016 г.).