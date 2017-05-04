"Вентспилс" сохраняет шансы лиепайчан

Ключевые слова ФК "Лиепая"

В финал Кубка Латвии вышли футбольные клубы "Вентспилс" и "Рига", в дуэли которых 17 мая мы узнаем последнюю команду, которая этим летом будет представлять Латвию в отборочных матчах Евролиги. Если в финале выиграет "Вентспилс", то эту путевку получит "Лиепая/Мого", а в случае успеха "Риги", в международном турнире примет участие столичная команда.

В полуфинальном ответном матче команда "Спартак" быстро вышла вперед с минимальным счетом, в сумме двух матчей сокращая разрыв в счете до 1:2 и давая лиепайчанам небольшой шанс досрочно обеспечить себе место в Евролиге. Однако во втором тайме команда "Рига" забила два мяча и победила со счетом 2:1.

Во втором полуфинальном матче вратарь "Вентспилса" Андрей Павлов на 83-й минуте отразил пенальти, которое могло лишить команду "Лиепая/Мого" надежды на Евролигу, а в компенсационное время Акиньеми вырвал для "Вентспилса" минимальную победу.