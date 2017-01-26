Эристави прибыл, Струмия вернется

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Стали известны некоторые изменения в составе футбольного клуба "Лиепая", который сегодня в Мариямполе проведет второй матч розыгрыша Зимнего кубка высшей лиги, в котором встретится с литовской командой "Тракай".

Президент ФК "Лиепая" Марис Верпаковский корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что достигнута договоренность с аргентинским опорным полузащитником Лионелем Струмией, таким образом, он вернется в команду, в которой провел последние два сезона.

Также Марис Верпаковский сказал, что к команде наконец-то присоединился грузинский футболист Георгий Эристави, и прогнозируется, что он в сегодняшнем матче уже сможет выйти на поле. Г.Эристави является игроком атакующего типа.

В свою очередь, в пятницу прибудут двое сенегальских футболистов, которые могут выйти на поле 31 января в матче лиепайчан с эстонской командой "Номме калью". Один из африканцев – центральный защитник, а другой – правофланговый игрок, который может действовать и как полузащитник, и как защитник. В матче розыгрыша Зимнего кубка с "Бабите" лиепайчане проверили двух нападающих, но после матча главный тренер команды Тамаз Пертия пришел к выводу, что Лиепая ищет футболистов другого уровня. Марис Верпаковский указал, что в настоящее время клуб, возможно, будет обходиться нынешними силами.

ФК "Лиепая" ищет также пополнение в штабе команды, а точнее – вспомогательные силы медицинского персонала.

Президент ФК "Лиепая" Марис Верпаковский:

– Футбольный холл, с одной стороны, наша мечта, а с другой стороны, это необходимость. Мы считаем, что Лиепае такой холл нужен, поэтому пытаемся решить этот вопрос. Посмотрим, удастся ли нам это.