Еще один испытуемый

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" в период летних трансфертов Латвийской высшей лиги заявил российского футболиста африканского происхождения Станислава Лебамбу. Президент клуба Марис Верпаковский ранее говорил, что присоединение этого игрока к лиепайчанам произойдет только в случае, если он окажется на порядок лучше уже имеющихся в команде игроков.

Родившийся в Москве 29-летний футболист номинально является крайним защитником, но он может играть и как опорный полузащитник. Именно на этой позиции лиепайчане хотят испытать С.Лебамбу, а если он команде не подойдет, то последним пополнением "Лиепая/Мого" станет Янис Икауниекс.

Местом работы С.Лебамбы предыдущих двух сезонов был татарстанский клуб "КАМАЗ" из города Набережные Челны. Эта команда играла в третьей сильнейшей лиге России и во втором дивизионе ФНЛ, где в составе разных клубов футболист провел большую часть карьеры.

Состав ФК "Лиепая/Мого" этим летом весьма существенно поменялся. Уехали все четверо мавританцев, из которых в Лиепаю мог бы вернуться только Аласан Диоп. На испытание в команде "Жальгирис" на прошлой неделе отправился Вако Вачиашвили, который в Лиепаю не вернется независимо от результатов испытания.

В Лиепае больше не будет играть также левый крайний защитник Артем Осипов, который был направлен в команду дублеров клуба. На пресс-конференции после победы над "Вентспилсом" Т.Пертия пояснил, что футболист сопротивлялся требованиям тренера, а неофициальная информация свидетельствует, что между обоими бывшими "сконтовцами" вспыхнул конфликт. Об аренде Романа Мицкевича "Риге" было известно уже на прошлой неделе, а несколько лиепайчан (в основном из команды дублеров) с мыслью об аренде отправились в "Бабите/Динамо", однако судьба этой команды в высшей лиге неясна, и наши вернулись домой.

Новичком команды этого футболиста по сути считать нельзя, однако следует отметить возвращение лиепайчанина Андриса Крушатина на поле в матче высшей лиги после длительного лечения травмы. В прошлом году он был арендован команде "РФС", а в высшей лиге 2015 года в составе "Лиепаи" он провел шесть матчей.

Поменял клуб и бывший защитник "Лиепаи" Эндий Шлампе, который в этом сезоне из-за перелома пяточной кости не играл в составе "РФС", а теперь после выздоровления присоединился к "Елгаве".