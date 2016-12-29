ФК "Лиепая" – трансферы-2: расставание с Дависом, присоединение новичков

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Газета "Курземес вардс" уже писала об активности футбольного клуба "Лиепая" нынешней зимой в связи с трансферами, а президент этой организации Марис Верпаковский в последние дни уходящего года проинформировал о них подробнее.

Самая нашумевшая сделка латвийского футбола на этой неделе – переход родившегося в Кулдиге лиепайчанина Яниса Икауниекса из клуба "Мец" высшего дивизиона чемпионата Франции в греческую команду "Лариса". В то же время Давис Икауниекс в ближайшее время может стать постоянным игроком чешской команды "Высочина". Этим летом ФК "Лиепая" Дависа сдала в аренду клубу Йиглавы с правом выкупа договора игрока, и в конце года руководители ФК "Высочина" должны были решить вопрос о том, воспользуются ли они этими правами.

"Чешский клуб прислал официальное подтверждение, что он готов выкупить договор Дависа. Теперь он с клубом должен договориться об индивидуальных условиях. Если обе стороны придут к соглашению, то Д.Икауниекс поступит в распоряжение чешского клуба", – пояснил Марис Верпаковский.

Из поездки в африканские страны – Мавританию и Сенегал – делегация "Лиепаи" вернулась с положительными выводами относительно нескольких игроков. Все свидетельствует о том, что с двумя сенегальцами клуб наверняка подпишет договоры, и в отношении этих футболистов лиепайчане уже оформляют документы.

Еще двое или трое футболистов из Мавритании прибудут в Латвию на проверочный срок, в течение которого нужно будет решить вопрос о том, оставлять или нет этих футболистов в команде. "Там, на месте, они произвели очень сильное впечатление, но мы хотим посмотреть, как они будут выглядеть здесь, на фоне нашего уровня. Причем нужно оценить акклиматизацию и то, как они буду чувствовать себя в команде. Обязательно предоставим им возможность играть в Зимнем кубке и проверочных матчах. Затем примем решение", – говорит президент лиепайского клуба. Ассистент главного тренера ФК "Лиепая" Марек Зунтнерс сенегальских футболистов охарактеризовал как физически очень сильных, и Марис согласен с этой оценкой. Один из обоих игроков – центральный защитник, а другой правый крайний защитник, который весьма универсален и может играть на нескольких позициях, причем не только в обороне.

Оптимистический прогноз таков, что оба в Лиепаю могут прибыть в середине января, и клуб делает все, чтобы уложится в этот срок.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 29 декабря.