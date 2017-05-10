Гостеприимство первого круга, доминирование и середина таблицы

По два гола в пользу лиепайчан забили нападающие Кристап Гребис (23-й) и Артур Карашаускас (11-й).

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

В понедельник играми в Каугури и Риге завершился первый круг сезона 2017 года Латвийской футбольной высшей лиги, который в целом оправдал сделанные относительно него прогнозы о непрогнозируемости турнира этого года.

В состоявшихся в понедельник матчах ослабленная дисквалификациями "Елгава" со счетом 1:0 обыграла "РФС", а "Рига" лишь в концовке матча отыгралась и вырвала победу – 2:1 над "Бабите/Динамо".

Перед началом сезона латвийские журналисты прогнозировали следующее распределение мест в конце чемпионата: 1-е – "Лиепая/Мого", 2-е – "Рига", 3-е – "Елгава", 4-е – "Вентспилс", 5-е – "РФС", 6-е – "Спартак", 7-е – "Метта/Латвияс университате", 8-е – "Бабите/Динамо".

В первом круге возлагавшиеся на них надежды меньше всего оправдали футбольные клубы "Лиепая/Мого" и "РФС", в свою очередь, нынешний чемпион "Спартак" продуктивнее всего использовал стабильность своего состава.

Баланс первых семи игр футбольного клуба "Лиепая/Мого" фактически нейтральный, и завоевано немногим более половины из максимальных 18 очков. Таким образом, и в общем зачете наши закономерно находятся в средней части.

Невыразительными были матчи против "Риги" и "РФС", а в отношении игры и результата уверенно были обыграны потенциальные аутсайдеры. Также в изрядной борьбе вырвана победа над "Елгавой" и ничья с "Вентспилсом", а против "Спартака" был перевес в контроле мяча и проигрыш – 1:3.

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