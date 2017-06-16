Янис Икауниекс возвращается

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В среду ФК "Лиепая/Мого" официально заявил, что к нему на правах аренды до конца этого сезона присоединился родившийся в Кулдиге воспитанник нашего городского футбола Янис Икауниекс. После сезона 2014 года, когда Янис в 32 матчах забил 23 гола, он перешел в клуб "Мец" Французской высшей лиги, но в его составе не закрепился. Первую половину этого года Янис провел в греческом клубе "Лариса", а после окончания сезона вернулся в распоряжение "Мец".

Президент ФК "Лиепая/Мого" Марис Верпаковский говорит, что получить обратно этого игрока сборной Латвии было нелегко: "Клуб Мец" сразу сказал, что хочет сдать Яниса в аренду клубу высокого уровня на чемпионат более высокого уровня, где он мог бы играть, но в Европе окно трансферов открывается позднее, чем в Латвии. Удалось убедить, так как у нас сохранились хорошие отношения с его агентом и клубом. Плюс Янис сам проявил желание вернуться домой и вернуть уверенность, практику игр, место в основном составе сборной и зимой намного сильнее вернуться в состав "Мец". Мы считаем, что он для нас станет сильным подкреплением на чемпионате Латвии и в еврокубках".

В составе ФК "Лиепая/Мого" Янис будет играть под 10-м номером. Вчера клуб сообщил, что делает все для того, чтобы успеть заявить Икауниекса на воскресный матч с "Венстпилсом".

Комментируя другую возможную активность на рынке трансферов, Марис Верпаковский сказал: "Приход Яниса для нас станет сильным подкреплением на средней линии. Зная его умение забивать голы и играть на позиции второго нападающего, мы отбросили мысль об украинском нападающем. Еще к нам приедет один игрок на позицию опорного полузащитника. Если он окажется на голову сильнее, то возьмем его, а если нет, то, в принципе, комплектацию мы завершили. Хотелось бы, чтобы Клява все-таки больше играл на своей основной позиции как центральный защитник".