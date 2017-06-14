Юбилейную игру встретят с магазином для фанатов

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" в воскресенье, 18 июня, проведет свою юбилейную – сотую игру высшей лиги, которая одновременно будет и Курземским дерби, где лиепайчане встретятся с ФК "Вентспилс". Этот значимый матч клуб встречает открытием магазина для болельщиков, а также еще несколькими новшествами.

Член правления клуба Олаф Саулриетс, в непосредственном ведении которого находятся вопросы маркетинга ФКЛ, признает, что начало сезона с точки зрения огласки было немного тише, чем у других клубов, так как наибольшее внимание было обращено на работу с большим сторонником, а именно, титульным спонсором, а также на разработку долгосрочной стратегии клуба. Зато теперь Олаф рассказывает, что наступил момент, когда начнут реализовываться несколько планов клуба: "Если черная кошка не перебежит дорогу, то в конце недели перед матчем с "Вентспилсом" мы на ул.Пелду, 19 откроем официальный магазин атрибутики для фанатов. Есть замысел, что со временем в нем можно будет приобрести также абонементы и билеты на матчи, планируются встречи с представителями команды. Задумано активное место, где проводятся также мероприятия".

Если в прошлом году клуб еще распродавал линию коллекции для болельщиков позапрошлого года, то в этом году разработана новая линия. "Разрабатывая атрибутику, мы ориентируемся и на другие виды спорта. Придя на тот же баскетбол или хоккей, мы видим на трибунах людей с атрибутикой футбольного клуба – хотя бы в тех же шарфах. Думая конкретно об атрибутике футбольного клуба, мы попытались ее немного обобщить, чтобы она была ориентирована не только на футбольную аудиторию, мы делали акцент на лиепайский патриотизм как таковой", – рассказал он.

Также до воскресенья к Курземскому дерби клуб запланировал выпустить в народ карточки игроков, которые очень распространены во всем мире. "Таким образом, болельщики очень хорошо узнают игроков и официальных лиц клуба. Коллекционирование – интересный процесс. Эту коллекцию мы разработали вместе с латвийской компанией "Сереал", которая создает карточки игроков рижского "Динамо" и КХЛ. Выпустим карточки с фотографиями игроков, плюс в ограниченном количестве будут карточки с автографами. Продукт будет дешевым, доступным и, надо надеяться, понравится болельщикам".

Также новшество этого сезона – программа абонементов клуба. Ее новшеством является интеграция в большую программу лояльности мирового уровня "PINS". Дополнительно ко всем прежним благам, сейчас есть возможность не только дешевле посещать игры, но и везде, где действует эта программа, накапливать пункты, на которых в конечном итоге можно и заработать.

В публичной среде слышно недовольство тем, что клуб в этом сезоне повысил цены на билеты, но О.Саулриетс подтверждает это лишь частично: "Цена на билет повышена в день матча, а цена в предварительной продаже осталась неизменной. Таким образом мы мотивируем людей приобретать билеты в предварительной продаже. Понимаем, что получаем волну негатива, но стараемся воспитывать зрителей, чтобы они не страдали, стоя в длинных очередях".

В этом контексте представитель клуба упоминает опыт прежних сезонов, когда на наиболее посещаемые игры болельщики стояли даже в двух очередях: одна – в кассу, а другая – у входа на стадион: "Люди не делают никаких выводов, в следующий раз приходят так же, и мы видим, что трибуны заполняются еще до середины первого тайма. Это лиепайский феномен, который можно наблюдать и на концертах, которые начинаются со сдвигом, так как люди приходят в последний момент. Зная, что в Лиепае все находится в пяти минутах, люди не торопятся".

В свою очередь, комментируя опубликованный в газете "Курземес вардс" в рубрике "Читатели на проводе" упрек в том, что Марису Верпаковскому не стыдно "драть" с пенсионеров 2,50 евро за футбол, Олаф говорит: "В первом сезоне мы доходами от билетов не покрыли затраты на матч. В следующем сезоне эта тенденция улучшилась. Затраты на матч включают в себя расходы на медиков и охрану, а также другие траты. Может быть, кто-то думает, что самоуправление и наш генеральный спонсор покрывают весь бюджет, и любые поступления создают прибыль. Это не так. Больше или меньше, но у нас имеется дефицит бюджета, и каждый вырученный цент для нас очень важен, а "ненормальные" деньги мы за матчи не дерем".