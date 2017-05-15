"Львы" заманили в ловушку

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" в выездных матчах Латвийской высшей лиги продолжает бороться без поражений. В субботу лиепайчане на выезде со счетом 2:0 (1:0) победили "Ригу". Оба гола забил нападающий Артур Карашаускас.

На позиции опорного полузащитника лиепайчан играл Клява, а Хмыз и Струмия в этот раз выполняли функции центральных полузащитников, в которые входило активное подключение к нападениям. Торрес начал игру на пике нападения, а его обязанностью на поле было действовать не столько как классическому центральному нападающему, а больше привлекать внимание рослых центральных защитников "Риги" Горкшса и Смирнова, пытаясь выманить их из центральной зоны защиты. Вместе с этим она освобождалась для крайних инсайдов лиепайчан – Карашаускаса и Афанасьева, а также Хмыза и Струмии. В начале нападения Торрес по привычке обычно играл довольно низко.

Качество зоны центральных защитников и опорных полузащитников лиепайчан увенчивалось тем, что "Рига" во всем матче сделала только четыре удара в сторону ворот команды "Лиепая/Мого", к тому же ни один раз мяч не летел в створку ворот. Полностью был нейтрализован нападающий столичных "львов" и сборной Латвии Шабала, который в этом сезоне подтвердил, что может чуть ли не в одиночку решать исход матчей.

В первые минуты субботнего матча обе команды боролись за инициативу, но "Лиепая/Мого" в продолжении стала играть немного ниже, не навязывая свой контроль над мячом, а также воздерживаясь от активного прессинга. Гости встретили рижан на своей стороне поля, что входило в план игры, так как для повышения целесообразности своих активных и техничных крайних инсайдов лиепайчанам был необходим простор, и команда обретала его путем заманивания рижан на свою сторону поля. Это принесло плоды на 23-й минуте, когда Карашаускас дотянул мяч до штрафной площадки соперников и с помощью рикошета забил его в дальний угол ворот.

На своей стороне поля наши проявляли активность в дуэлях, быстро возвращая потерянный мяч и отвечая контрнападениями. После изменения результата, особенно в последние 10 минут тайма, лиепайчане долго вели сыгровку фактически по всему полю, но без обострений в нападении. В свою очередь, "Рига" фактически не применяла прессинг и вообще не нападала, хотя именно она должна была отыграться.

Второй тайм хозяева начали двумя заменами игроков и превосходством во владении мячом. Теперь лиепайчане применяли стандартные ситуации, после одной из которых наши с трудом успели вернуться в защиту и противостоять контрнападениям "львов".

Во втором тайме у рижан фактически не было реальных возможностей изменить счет, хотя хозяева продолжали доминировать в позиционной игре и навесами создавали некоторое обострение на штрафной площадке "Лиепая/Мого". На 85-й минуте наши перенесли довольно длительную игру на сторону поля команды "Рига", и на 87-й минуте Карашаускас поставил точку в игре.

В воскресенье, 21 мая, в 18 часов "Лиепая/Мого" на своем поле встретится с "Елгавой".

Комментарий

Главный тренер ФК "Лиепая" Тамаз Пертия:

– Сегодня мы превзошли "Ригу" по всем параметрам – в отношении голевых моментов, владению мячом, рисунку игры и желанию. Я доволен. Команда выполнила план игры. Мы понимаем, что с такой тактикой мы должны отступать. Когда нападаем позиционно, противники ведут активную защиту, и сломать ее очень трудно.