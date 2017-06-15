Лучшие – Пертия и Карашаускас

В голосовании латвийских журналистов лучшим игроком высшей лиги в мае уверенно признан нападающий ФК "Лиепая/Мого" Артур Карашаускас, а совет тренеров ЛФФ лучшим тренером прошлого месяца назвал руководителя лиепайской команды Тамаза Пертию.
У лиепайчан в мае был стопроцентно положительный баланс: в высшей лиге наши победили во всех четырех матчах – 3:1 с "Метта/ЛУ", 2:0 с "Ригой", 3:0 с "Елгавой" и 2:1 с "Бабите/Динамо". А.Карашаускас забил голы во всех этих матчах, к тому же в игре с "Ригой" отличился дважды, в общей сложности в мае забил пять голов.
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