В субботу игроки "Лиепая/Мого" на выезде провели очередной матч чемпионата Латвии по футболу, в котором встречались с командой РФС. Победу одержали рижане со счетом 2:0.
На выезде уступили РФС 03.06.2017
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