Один шаг до сотого матча

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

В воскресенье футбольный клуб "Лиепая/Мого" в матче со своим принципиальным соперником – ФК "Вентспилс" проведет свой сотый матч в рамках Латвийской футбольной высшей лиги. Лиепайчане победили в 54 из своих прежних 99 матчей.

Первый матч высшей лиги тогда еще просто "Лиепая" провела 21 марта 2014 года, когда на своем поле со счетом 2:1 обыграла команду "Метта/ЛУ". И продолжение у лиепайчан было весьма солидным – сезон начался тремя непроигранными матчами, и в первый сезон существования клуба была также серия из шести побед. Позднее наступил также период четырех проигрышей "всухую", и был отрезок сезона, когда успехи чередовались с неудачами, но этот кризис "Лиепая" преодолела. Уже в 2014 году началась и в следующем сезоне продолжилась серия из 15 непроигранных матчей, а в золотом сезоне 2015 года "Лиепая" в высшей лиге проиграла всего дважды.

Самой дерганной была высшая лига 2016 года, и в этом сезоне проигрышей для так называемого чемпионского графика слишком много, однако формулы розыгрыша чемпионов предыдущих сезонов в этом году, вероятнее всего, не будут действовать, так как клубы более равны по силам, что подтверждает таблица общего зачета.

Подсчитывая проведенные лиепайчанами матчи, следует упомянуть реальность латвийского футбола, а именно, несостоявшиеся и аннулированные матчи, что влияет на общее количество игр. В первом сезоне существования клуба не состоялся матч "Лиепаи" со "Сконто", так как игроки рижского клуба, протестуя против затянувшихся финансовых проблем, не явились на игру в Лиепаю, а лиепайчане заработали 3 очка за техническую победу. В свою очередь, в 2015 году "Лиепая" на выезде со счетом 2:0 обыграла "Гулбене", но результат этого матча ЛФФ позднее аннулировала, так как гулбенцев исключили из чемпионата. Первый из этих двух матчей в статистике не учитывается, а второй из них занесен в статистику, так как команда провела полноценную игру.

Все четыре сезона в рядах ФК "Лиепая" играли лишь шесть футболистов, из которых больше всего игр (88 из 99) – у латвийского аргентинца Кристиана Торреса, от которого всего на два матча (86) отстает Валерий Афанасьев. Дуэт лидеров довольно далеко оторвался от находящегося на 3-й позиции Кристапа Гребиса, участвовавшего в 72 матчах. Зато Кристап с 24 голами – самый результативный из нынешних игроков лиепайского клуба, а также второй по результативности за все время футболист этой организации в высшей лиге после Дависа Икауниекса, на счету которого 26 голов.

Еще все четыре сезона участвовали Криш Карклиньш, Денис Иванов и Дмитрий Хмыз.

В целом в составе "Лиепаи" хотя бы в одном матче высшей лиги на поле выходил 61 футболист. В первом десятке ранга по количеству проведенных матчей – также трое больше не играющих в клубе футболистов – Том Гуц (в этом году – "Гробиня", 70 матчей/5 голов), Давис Икауниекс ("Высочина", 68/26), Эндий Шлампе ("РФС", 58/0).