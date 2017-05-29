Победа в Бабите

Ключевые слова лиепая/мого | футбол

В первом матче десятого тура Латвийской футбольной высшей лиги ФК "Лиепая/Мого" на выезде победила команду "Бабите/Динамо" не так легко и убедительно, как это можно было прогнозировать перед матчем против аутсайдера турнира, однако успех с 2:1 (0:0) был четвертой подряд победой лиепайчан, и в общем зачете это позволило сохранить 2-е место.

Из-за дисквалификации матч пропустил центральный защитник Гуйе, а в защиту вернулся Клява. В свою очередь, место на пике нападения занял не игравший с 29 апреля Эристави, а Торрес с "ложной десятой позиции" опустился немного ниже и играл как нападающий полузащитник.

Бабитские "пчелы" в первом тайме предлагали гостям очень высокий и очень плотный прессинг, который особенно эффективным был в первые 20 минут первого тайма. Однако, учитывая высокую тигру соперников, во второй половине тайма лиепайчане нащупали несколько свободных зон, обрели небольшой простор и весьма часто создавали угрозу воротам противников.

Второй тайм начался с двух вынужденных замен в рядах хозяев. Возможно, такую цену команде "Бабите/Динамо" пришлось заплатить за свои активные действия в первом тайме.

В начале второго тайма хозяева создали к тому времени самый лучший голевой момент, чтобы открыть счет, но свою команду спас наш капитан Иванов, отбив мяч с линии ворот. В продолжении лиепайчане, хотя не сразу, изменили ход борьбы. Преодолевать прессинг удавалось благодаря дальним и средним передачам как по воздуху, так и по земле. После выхода Гребиса на поле свою роль в обострении нападений сыграл и он. Важное значение имели также быстрота и техничность Эристави, но не менее важными имело улучшение быстроты и точности командной сыгровки в зоне нападения.

Свое слово опять сказал сейчас самый темпераментный игрок высшей лиги Карашаускас. Хозяева уделяли ему еще больше внимания, чем другим лиепайчанам, опекая нападающего даже втроем, но на 61-й минуте Артур несколькими финтами избавился от опекуна, и левой ногой с угла штрафной площадки забил очередной в этом сезоне гол в дальний верхний угол ворот. В момента радости по поводу гола напоминающий телефонную трубку жест Карашаускаса, очевидно, был предложением главному тренеру сборной Александру Старкову "Позвони мне…"

Этот гол стал началом 17-минутного наступления "Лиепая/Мого", во время которого мяч после ударов лиепайчан восемь раз летел в створку ворот. Неоднократно свою команду спасал вратарь противников Кудрявцев, а перевес наших укрепил грузинский легионер Эристави. Третью подряд победу всухую лиепайчанам одержать не удалось, так как в концовке компенсационного времени Савельев загнал мяч в ворота лиепайчан после сейва Дорошева.

Последний матч перед перерывом сборных "Лиепая/Мого" на выезде проведет в субботу, 3 июня, против "РФС".

Комментарий

Главный тренер ФК "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия:

– Мы ожидали, что будет нелегко, в принципе так и получилось. Были два учтенных нами аспекта – во-первых, поле, во-вторых, команда противников довольно молодая по возрасту и никому не хочет уступать. В первом тайме у нас дела шли чрезвычайно тяжело. Во втором тайме стало легче, особенно после того, как забили первый гол. Я благодарен за то, что в таких условиях, как сегодня, когда противник чувствовал себя намного комфортнее, чем мы, мы завоевали три очка.