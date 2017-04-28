Ключевые слова фк лиепая | высшая лига | футбол

Латвийская футбольная высшая лига стартовала еще 10 марта, а в конце этой недели три латвийских футбольных клуба этот сезон начнут по-настоящему, а именно, проведя домашние игры на естественном покрытии. Пионерами второго открытия сезона станут лиепайчане, которые в субботу в 18 часов на центральной арене стадиона "Даугава" примут чемпионов Латвии – юрмальский "Спартак".

На этой неделе на стадионе "Даугава" еще ведутся последние работы по упорядочению. Работники стадиона в четверг первый раз прокрасили линии поля, а игроки и тренеры футбольного клуба "Лиепая", а также воспитанники Лиепайской футбольной школы в понедельник с ведрами и мочалками мыли кресла центральной трибуны. Девиз этой условной акции – "Уважай свое поле, и оно будет уважать тебя!". Менеджер ФК "Лиепая" Давид Янсонс поясняет, что идея возникла у руководителей клуба. Вымыть все кресла футболисты не успели, однако постарались обеспечить более комфортное наблюдение за игрой для большей части болельщиков.

Ответственный за здания Лиепайского олимпийского центра и охозяйствуемую территорию Нормунд Левиц рассказал газете "Курземес вардс" рассказал, что газон "Даугавы" в этом году хорошо перезимовал, но подвели апрельские заморозки, и довольно многие поля в Лиепае подмерзли, из-за чего трава была коричневой. "Всегда хочется, чтобы было лучше, а мы еще хотим быть и первыми, кто выйдет на зеленое поле", – говорит Н.Левиц.

На вопрос об основных принципах ухода за полем и его подготовкой Нормунд отвечает: "Найти подходящее время, когда можно начать что-то делать. Больше могут опираться на опыт те люди, кто ухаживал годами. У нас до сих пор еще есть люди, которые нас инструктируют, помогают. Рекомендуемое время для засева поля – начало мая. Учитывая холодный апрель, эти работы запоздали". В воскресенье на естественных полях игры состоятся также в Вентспилсе и Елгаве.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 28 апреля.