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Привлекают черногорского защитника

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Сегодня открывается окно летних трансферов Латвийской футбольной высшей лиги, а окончательная дата подачи дополнительных заявок – 14 июля. Первым подкреплением футбольного клуба "Лиепая/Мого" этим летом станет черногорский защитник Михайло Томкович, который на прошлой неделе участвовал в проверочном матче лиепайчан с вильнюсским "Жальгирисом".

Президент лиепайского клуба Марис Верпаковский рассказал, что договоренность с Томковичем подписана на полтора года. Этот 25-летний защитник ранее представлял клубы своей родины "ОФК Петровац", "Рудар" (Плевля), подгорицкую "Будочность" и "Дечиц".

У лиепайчан на позиции центрального защитника в этом сезоне играют Денис Иванов, Оскар Клява и Эль-Хаджи Сади Гуйе, соответственно, игроков этой позиции вроде бы достаточно, однако М.Верпаковский поясняет, что на этой линии напрашивалось пополнение, к тому же Михайло Томкович может играть и на позиции левого защитника. Президент клуба повторяет ранее сказанное, что клуб хотел по одному сильному дополнению на каждой линии, чтобы усилить команду, и руководитель клуба надеется, что к команде присоединится еще какой-нибудь игрок.

В ближайшие дни клуб примет решение, останется ли находящийся на просмотре украинский нападающий Леонид Акулинин в Лиепае, и по-прежнему актуально пополнение средней линии.

Также остается актуальным вопрос о движении игроков в противоположном направлении. Ожидается, что будет сдан в аренду Роман Мицкевич, есть и другие возможные кандидаты на отъезд. Фамилии возможных прибывших и отбывших "Лиепая/Мого" не разглашает, но клуб хочет как можно быстрее прийти к ясности по поводу изменений в составе.

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Высшая лига

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