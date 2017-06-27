"Спартак" оправился от нокдауна

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

В четверг объявленное исключение команды "Бабите/Динамо" из Латвийской футбольной высшей лиги существенно изменило ситуацию в турнирной таблице общего зачета. После дисквалификации "динамовцев" и сыгранного вничью матча с 1:1 против "Спартака" наши опустились на третью позицию.

Бабитская команда после розыгрыша Зимнего кубка более или менее регулярно попадала под подозрение в нечестном влиянии на результаты, и уже прежде шли разговоры о том, что прошлая неделя для этой команды может стать роковой. Учитывая то, что "Бабите/Динамо" в высшей лиге не провела 50 процентов матчей, все ее результаты аннулированы, и наибольшую выгоду имеют команды, которые не побеждали ее – "Спартак" и "РФС". Тем временем лиепайчане в общем зачете потеряли 6 очков, пропустив перед собой "Ригу".

Борьбу против чемпиона – "Спартака" гости начали уверенно, но в игре прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы из имеющегося территориального превосходства. Во всем матче "Лиепая/Мого" ни разу не делала ударов по воротам соперников, но на помощь пришел юрмальский лиепайчанин Ингус Шлампе, который уже на 5-й минуте забил гол в свои ворота.

Это изменило ход игры, так как хозяевам пришлось отыгрываться, и это они сделали в середине матча, когда отбитый Ралькевичем, но не зафиксированный мяч в ворота забил регулярный "могильщик" лиепайчан – В.Козлов.

Во второй части тайма обе команды фактически играли без нападений, но в действиях хозяев поля было больше понимания и качества, которые у наших куда-то пропали, и неточные передачи регулярно чередовались с ошибками в обработке мяча. Наиболее частым гостем на штрафной площадке соперников был Карашаускас, который один раз обострил нападение с передачей вдоль ворот.

На второй тайм повлияло ненужное удаление Торреса в конце первого тайма. Хозяева усилили нападение, и лиепайчане были вынуждены часто защищаться, а в качестве замены на поле выходили нацеленные на нападение игроки. После выхода Гребиса на поле наши еще больше акцентировали дальние передачи стройному нападающему, которого "спартаковцы" в большинстве случаев нейтрализовывали за метров 30 от своих ворот.

Борьба без реальных голевых моментов шла до 76-й минуты, когда сначала наших спас Ралькевич прекрасной передачей, а потом Томич нейтрализовал Гаурача.

Следующий матч высшей лиги "Лиепая/Мого" проведет 16 июля на своем поле против команды "Метта/Латвияс университате", а 29 июня на выезде и 6 июля в Лиепае наши встретятся с "Крузейдерс" из Белфаста в матчах Евролиги.