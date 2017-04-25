В дерби акцент – на бойцов

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В субботу команда "Лиепая/Мого" второй раз за две недели гостила в Вентспилсе, где в матче Латвийской футбольной высшей лиги сыграла вничью – 1:1 (1:1) в ФК "Вентспилс".

Главный тренер лиепайчан Тамаз Пертия еще за день до игры рассказал, что в состав вернутся несколько игроков, ранее оставленных в стороне с целью испытания характера. Главный тренер лиепайчан также отметил, что, хотя по-прежнему важно создавать свой почерк, в настоящее время имеют значение очки, поэтому команда будет играть смелее.

В курземском дерби "Лиепая/Мого" уже с самого начала встречи играла очень агрессивно. Особенно в первом тайме, когда лиепайчане совершили нехарактерно много нарушений правил – 10. Многие из них превратились в желтые карточки, в свою очередь, одно – в удалении Осипова в концовке первого тайма. До перерыва лиепайчане еще сохраняли перевес в контроле за мячом, а во втором тайме значительное территориальное преимущество обрел "Вентспилс", тем не менее лиепайчане провели в целом очень уверенную игру.

Оба гола принципиальные соперники забили в начале встречи. Лиепайчане начали матч с углового удара, а первое нарушение в вентспилсчан завершилось штрафным ударом, который на 7-й минуте в автогол превратил играющий в Вентспилсе лиепайчанин Карлсонс.

Необходимость отыгрываться на мгновение дало "Вентспилсу" перевес в отдельных зонах, особенно на правом фланге нападения хозяев, который изначально полностью не прикрыли полузащитник Афанасьев и защитник Томич. После нарушения Гея в отношении Ругина крайний правый полузащитник вентспилсчан Тидербергс выполнил штрафной удар, после которого Дорошев кулаками отбил мяч подальше от ворот. Но прямо под ноги неприкрытому Аегуну, который отправил мяч в сетку.

Вентспилсчане попытались обострить события в штрафной площадке и с противоположного фланга, и Карлсонс ударом ножницами напомнил о своих акробатических способностях. Однако в продолжение матча обе команды играли в защите очень дисциплинированно, борьба (часто в прямом смысле этого слова) в основном происходила в зоне между обеими штрафными площадками, и в принципиальной дуэли ни у одной из команд фактически больше не было отличных возможностей для взятия ворот.

Ничью можно считать благоприятным результатом, так как, во-первых, она достигнута на выезде против потенциальных конкурентов в борьбе за медали, а во-вторых, одно очко получено в борьбе с одной из двух команд, которые в начале сезона демонстрируют наиболее уверенную игру.

Второй такой командой является "Спартак", с которым "Лиепая/Мого" в субботу, 29 апреля, в 18 часов встретится на своем поле. Из-за дисквалификации этот матч придется пропустить Кляве и Осипову.