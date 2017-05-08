В гостях – победа над "Меттой"

В субботу на выезде игроки "Лиепая/Мого" проели очередную встречу чемпионата Латвии по футболу против команды "Метта/ЛУ".
Благодаря голам Гребиса, Торреса и Карашаускиса лиепайчане одержали победу о счетом 3:1.
Понедельник, 8. мая+6°C
Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига
В субботу на выезде игроки "Лиепая/Мого" проели очередную встречу чемпионата Латвии по футболу против команды "Метта/ЛУ".
Благодаря голам Гребиса, Торреса и Карашаускиса лиепайчане одержали победу о счетом 3:1.
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