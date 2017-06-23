В меньшинстве удержали ничью

Ключевые слова лиепая/мого | футбол

В четверг очередной матч Чемпионата Латвии по футболу на выезде провели игроки "Лиепая/Мого", которые в Слоке встречались с командой "Спартак".

Лиепайчане первыми открыли счет, и заработали также удаление, но несмотря на это им удалось удержать ничью - 1:1.